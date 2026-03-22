Action stunt met een wel héél goedkope elektrische fiets

Het mooie weer komt eraan, en dat nodigt uit om weer lekker naar buiten te gaan. Bij Action scoor je tijdelijk een elektrische fiets voor een verrassend lage prijs, perfect voor de komende zonnige dagen. Hieronder vind je alle details van deze deal!

Comfortabele e-bike voor woon-werkverkeer

Action stunt met een opvallend scherpe deal: een stijlvolle zwarte e-bike voor 699 euro. Deze fiets met lage instap en 28 inch wielen rijdt gemakkelijk door de stad en is ideaal voor woon-werkverkeer of een snelle boodschap. Dankzij het stevige stalen frame is de fiets geschikt voor vrijwel iedereen, terwijl het verstelbare zadel en stuur zorgen voor extra comfort onderweg.

Wat zit eronder de ‘motorkap’ van deze e-bike?

De krachtige 250W achtermotor biedt soepele en directe trapondersteuning tot maximaal 25 km/u, waardoor je moeiteloos heuvels op fietst en zonder inspanning door druk stadsverkeer navigeert. Ideaal dus voor zowel dagelijkse ritten naar werk als snelle verplaatsingen door de stad, zonder dat je bezweet aankomt.

De uitneembare 468 Wh-accu is praktisch geplaatst op de achterdrager en levert een actieradius van zo’n 80 kilometer op één volle lading, afhankelijk van gebruik en omstandigheden. Dat maakt de e-bike perfect voor meerdere ritten per dag. Opladen gaat eenvoudig: je klikt de accu los en laadt hem thuis of op kantoor op, zonder dat je de hele fiets hoeft te verplaatsen

Uitgebreide garantie en landelijke service

Op het frame van de fiets profiteer je van een ruime garantieperiode van maar liefst vijf jaar. De accu wordt daarnaast gedekt door twee jaar garantie. Voor de afhandeling kun je terecht bij FSN Plus, een gerenommeerd en betrouwbaar servicebedrijf met meer dan 150 servicepunten verspreid over heel Nederland. Hierdoor is er altijd wel een locatie in de buurt voor onderhoud of reparaties zodat je snel weer zorgeloos op pad kunt.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je gemakkelijk en snel door de stad fietsen? Met deze zwarte elektrische fiets van Action is dat een fluitje van een cent, en dat voor nog geen 700 euro. Het beste van alles: je kunt hem gemakkelijk online bestellen, zodat je snel je nieuwe e-bike in huis hebt zonder gedoe. Wees er snel bij, want de voorraad bij Action is slechts beperkt. Je haalt de elektrische fiets hier: