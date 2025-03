MagSafe-autohouder: 5 beste opties voor minder dan 60 euro

MagSafe maakt het gemakkelijker dan ooit om je iPhone veilig en stabiel in de auto te gebruiken. Dankzij de magnetische bevestiging klik je jouw toestel eenvoudig vast en laad je hem vaak ook draadloos op. Wij zetten de vijf beste MagSafe autohouders voor je onder elkaar!

MagSafe in de auto: waarom het een gamechanger is

In de auto is MagSafe erg handig, want de magneten houden je telefoon stevig op zijn plek zonder gedoe met klemmen of losse kabels. Met een MagSafe autohouder klik je de iPhone eenvoudig vast en haal je hem er net zo makkelijk weer af. Veel MagSafe-autohouders ondersteunen draadloos opladen, zodat je telefoon altijd opgeladen blijft tijdens het rijden. Dit is ideaal voor navigatie of lange ritten, zonder dat je zorgen hebt over een lege batterij.

#1. Belkin BoostCharge autohouder: voor 37,99 euro

Deze Belkin BoostCharge is een handige en veelzijdige 15W autohouder speciaal ontworpen voor iPhones die MagSafe ondersteunen, dat is de iPhone 12-serie en nieuwer. De houder biedt tot 10W oplaadvermogen, wat ideaal is voor navigeren, streamen of bellen tijdens het rijden.

De houder maakt gebruik van een sterke MagSafe-magneet, waardoor je je telefoon met één hand kunt plaatsen of verwijderen. De houder is flexibel en draaibaar, zodat je eenvoudig kunt schakelen tussen portret- en landschapsmodus zonder het opladen te onderbreken. De autohouder wordt stevig bevestigd aan het ventilatierooster van de auto, wat zorgt voor stabiliteit tijdens het rijden. En we hebben goed nieuws! Deze autohouder is nu nog voordeliger. Normaal kost hij 49,99 euro, maar nu kun je hem al voor 37,99 euro in huis halen.

#2. Otterbox MagSafe autohouder: voor 22,44 euro

Deze Otterbox telefoonhouder voor in de auto is ontworpen voor iPhones die MagSafe technologie ondersteunen. Je kunt jouw iPhone eenvoudig op de houder bevestigen dankzij de ingebouwde magneten, die ervoor zorgen dat je telefoon stevig op zijn plaats blijft zitten. De houder is gemakkelijk te bevestigen op zowel het dashboard als de voorruit van je auto en is 360 graden draaibaar, zodat je altijd de ideale kijkhoek kunt instellen.

Deze telefoonhouder maakt het mogelijk om handsfree te navigeren en (video)bellen, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De sterke zuignap zorgt ervoor dat de houder stevig op zijn plek blijft, terwijl het stevige kunststof materiaal garandeert dat de houder duurzaam is.

#3. Spigen OneTap Pro 3 autohouder: voor 59,95 euro

De Spigen OneTap Pro 3 is een MagSafe autohouder geschikt voor bevestiging op het raam of dashboard. Dankzij de ingebouwde MagSafe-magneet werkt hij met iPhones vanaf de iPhone 12 en telefoons met een MagSafe-hoesje. Dit zorgt ervoor dat je telefoon stevig vastzet zonder gedoe met klemmen.

Een handige bijkomstigheid is het draadloos opladen met een vermogen tot 7,5W, zolang je hem aansluit met een usb-c-kabel. De ingebouwde koeling helpt oververhitting te voorkomen, wat beter is voor je batterij. De houder blijft stevig zitten door een plakkerige gelpad en heeft een led-lampje voor een moderne uitstraling.

#4. YOSH MagSafe autohouder: voor 18,99 euro

De YOSH MagSafe autohouder is gemaakt voor iPhones uit de 12-serie en nieuwer met MagSafe-ondersteuning. Je bevestigt de houder makkelijk aan het ventilatierooster, waar de sterke magneten je telefoon stevig op zijn plek houden. Dankzij het 360 graden draaibare ontwerp kun je je iPhone zowel staand als liggend gebruiken, handig voor navigatie of muziek.

Een groot voordeel is dat de houder werkt met MagSafe-hoesjes, zodat je het hoesje niet hoeft te verwijderen. Je kunt je telefoon met één hand vastklikken en loshalen, wat veiliger is tijdens het rijden. Door het compacte en strakke design past deze houder goed in elke auto en maakt hij autorijden een stuk makkelijker.

#5. Baseus 15W MagSafe autohouder: voor 44,95 euro

Deze Baseus MagSafe autohouder is geschikt voor iPhones met MagSafe (vanaf iPhone 12). Door de sterke magneten blijft je telefoon stevig vastzitten, zodat je hem veilig kunt gebruiken voor navigatie of handsfree bellen. Daarnaast kan de houder je iPhone draadloos opladen met een maximaal vermogen van 15W, zodat je batterij onderweg wordt bijgeladen.

Je kunt de houder zowel op het dashboard als in het ventilatierooster bevestigen, dankzij de meegeleverde opzetstukken. Het 360 graden draaibare ontwerp maakt het mogelijk om je telefoon zowel staand als liggend te gebruiken.