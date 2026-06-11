iPhone 17 Pro is tijdelijk in prijs gedaald (ADV)

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan is er goed nieuws: de iPhone 17 Pro is nu tijdelijk flink goedkoper bij KPN. Hieronder lees je meer over deze aanbieding.

Waarom de iPhone 17 Pro zeker de moeite waard is

De iPhone 17 Pro is een combinatie van krachtige hardware, indrukwekkende camera’s en een luxe ontwerp waardoor hij zich onderscheidt van zijn voorgangers. Het toestel is zonder twijfel de moeite waard als je op zoek bent naar de nieuwste technologie, een verfrissend nieuw ontwerp en verbeterde prestaties.

Je scoort de iPhone 17 Pro tijdelijk met flinke korting bij KPN tijdens de WK-pakkers. Combineer je jouw abonnement ook met internet van KPN, dan profiteer je van nog meer voordelen: zo ontvang je tot 7,50 euro extra korting per maand op je abonnement, gratis dubbele data en een gratis Plus-pakket zoals Netflix of ESPN Compleet.

Dit is er vernieuwd aan de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro introduceert ten opzichte van eerdere Pro-modellen, en vooral de iPhone 16 Pro, verschillende opvallende vernieuwingen. Zo stapt Apple bij het ontwerp over op een aluminium unibody, waar de vorige generatie nog gebruikmaakte van titanium.

Daarnaast heeft het toestel een vernieuwd uiterlijk gekregen. Het camera-eiland is breder om ruimte te creëren voor de verbeterde telelens. Met de aangepaste behuizing legt Apple meer de nadruk op een verbeterde warmteafvoer en duurzaamheid. Dat moet niet alleen zorgen voor een robuuster ontwerp, maar ook voor stabielere prestaties tijdens intensief gebruik.

Het display is op meerdere punten verbeterd. Zo ligt de piekhelderheid hoger dan bij zijn voorganger en is het scherm beter afleesbaar in fel zonlicht. Daarnaast zorgt een nieuwe anti-reflectie coating voor minder spiegeling en is het glas nog beter bestand tegen krassen.

Nieuwe chip, camera-upgrades en verbeterde batterij

Onder de motorkap zet Apple een duidelijke stap vooruit met de nieuwe A19 Pro-chip. Deze is niet alleen sneller, maar vooral ook efficiënter dan de A18 Pro. Dat zorgt voor betere prestaties bij zowel zware apps als AI-taken. De grootste verbeteringen zitten echter bij de camera’s. Alle lenzen zijn nu 48-megapixel, waardoor je meer details vastlegt bij foto’s en video’s. De telelens is daarnaast verder verfijnd en biedt een groter optisch bereik, waardoor ingezoomde beelden scherper en stabieler worden.

Ook de frontcamera is vernieuwd en maakt foto’s en video’s in hogere kwaliteit. Vooral selfies en videogesprekken zien er daardoor beter uit. Daarnaast is ook video-opname verbeterd, met meer mogelijkheden voor professioneel gebruik en stabielere beelden in verschillende situaties. Tot slot gaat de batterij langer mee, mede dankzij de efficiëntere chip en slimme aanpassingen in het ontwerp. Opladen gaat bovendien sneller, waardoor je in korte tijd weer flink kunt bijladen.

Waarom je nú wil overstappen naar de iPhone 17 Pro

Met deze verbeteringen is de iPhone 17 Pro een aantrekkelijke keuze om naar over te stappen. Het toestel is vooral interessant voor gebruikers die veel fotograferen, waarde hechten aan een premium afwerking en een smartphone willen die moeiteloos de hele dag meegaat.

Combineer je jouw abonnement met internet van KPN, dan profiteer je bovendien van extra Combivoordeel: je ontvangt tot 7,50 euro extra korting per maand op je abonnement, gratis dubbele data en een gratis Plus-pakket zoals Netflix of ESPN Compleet.