Spotify heeft er een nieuwe slimme functie bij (en die is nu al onmisbaar)

Spotify heeft weer een nieuwe slimme functie toegevoegd aan de applicatie! Benieuwd waar je die vindt? Zo gebruik je de nieuwe feature!

Spotify introduceert slimme functie

Spotify is weer uitgebreid met een slimme functie! In december kijk je traditiegetrouw terug op het jaar met Spotify Wrapped. Dat was in 2025 niet anders met de uitgebreidste Spotify Wrapped in jaren. Voor abonnees van Spotify is dit jaarlijks één van de momenten om naar uit te kijken, maar dat is met de nieuwe feature van de muziekdienst niet meer nodig. Je kunt nu op ieder moment je luisterstatistieken inzien.

Spotify heeft een slimme functie toegevoegd, die je een overzicht geeft van je luistergedrag in de afgelopen vier weken. Zo zie je wat je favoriete nummer was en welk nummer je het vaakst hebt afgespeeld. Daar had je voorheen Spotify Wrapped voor nodig, maar in de nieuwe versie van Spotify kun je op ieder moment je favoriete nummer en artiest bekijken. Benieuwd hoe je dat doet? Hier vind je de nieuwe functie!

Luisterstatistieken vind je hier

De nieuwe slimme functie is per direct beschikbaar voor alle gebruikers van Spotify. Je hebt dus geen Premium-abonnement nodig om je luisterstatistieken te bekijken in de applicatie. Luister je regelmatig naar muziek in Spotify en wil je weten welke nummers de laatste tijd je favorieten zijn? In dat geval kun je jouw luisterstatistieken van de afgelopen vier weken bekijken. Dat doe je op de volgende manier:

Open ‘Spotify’; Ga naar het tabblad ‘Home’ en tik linksboven op je profielfoto; Kies tot slot voor ‘Luisterstatistieken’.

Onder ‘Luisterstatistieken’ zie je van de afgelopen vier weken wie wekelijks je topartiest en wat je topnummer was. Dat is niet alles, want Spotify toont ook andere hoogtepunten van je luistergedrag. Je ziet bijvoorbeeld naar welke afspeellijst je het meeste hebt geluisterd en hoeveel opeenvolgende dagen je muziek van een bepaalde artiest hebt afgespeeld. Spotify geeft je bovendien aanbevelingen voor nieuwe muziek, gebaseerd op je luistergedrag van een bepaalde week. Zo is het nu al een onmisbare functie, die je veel meer informatie over jouw favoriete muziek geeft.

Meer over Spotify

Gebruik je regelmatig Spotify? In dat geval heb je er een handige slimme functie bij, waarmee je een beter inzicht krijgt in je luistergedrag bij Spotify. Met luisterstatistieken zie je precies welke nummers en artiesten de afgelopen weken jouw favorieten waren. Wil je die delen? Ga dan onder ‘Luisterstatistieken’ naar één van de afgelopen weken en tik op het deelsymbool. Op die manier kun je jouw wekelijkse Spotify Wrapped creëren, waarbij je van een week de top vijf meest beluisterde nummers en artiesten ziet.

Dit wekelijkse overzicht kun je vervolgens eenvoudig delen via WhatsApp, Instagram of natuurlijk Spotify zelf. Het is helaas niet mogelijk om de data van de luisterstatistieken aan te passen, die blijven beperkt tot slechts één week. Wil je weten wat jouw jaaroverzicht is? Dan moet je wél nog lang wachten, want die slimme functie blijft exclusief voor Spotify Wrapped. Wil je meer weten over de muziekdienst? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!