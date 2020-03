Nu we noodgedwongen binnen zitten, heeft iedereen minder sociale contacten, maar des te meer behoefte er aan. Gelukkig zijn we niet compleet afgesloten van de wereld en zijn er nog apps als Houseparty. Voor beginnende gebruikers van deze app leggen we uit hoe alles werkt.



Hoe werkt Houseparty? Een gids voor beginners

Houseparty is een videobel-app die groepsgesprekken makkelijk maakt. Je kan met zijn achten in één gesprek videobellen. Vergeleken met de videobel-functie van WhatsApp, FaceBook en Snapchat werkt Houseparty veruit het best.

Ook is het mogelijke aantal deelnemers hoger: voor andere videobel-apps is het maximale aantal vaak vier. Wanneer je de app geïnstalleerd hebt en je je aanmeldt via Snapchat, e-mailadres of telefoonnummer werkt de app heel simpel.

1. Vrienden toevoegen

De app werkt natuurlijk alleen als je vrienden toevoegt om naar te bellen. Dat doe je als volgt:

Je voegt vrienden toe door linksboven op het emoji-icoontje te tikken; Tik vervolgens op ‘add friends’; Hier kan je kiezen of je wil zoeken via Facebook, Snapchat of op de gebruikersnaam van iemand.

Als je er toestemming geeft, kun je ook mensen vinden via je contactenlijst. Wil je je profiel delen met iemand via een ander kanaal? Dan kan je een link naar je profiel kopiëren en deze versturen.

Als je eenmaal vrienden hebt toegevoegd zul je een notificatie krijgen wanneer deze de app hebben geopend, of -zoals deze app het noemt- “in the house” zijn. Je kunt er dan voor kiezen om direct te videobellen.

2. Berichten sturen

Behalve videobellen is het ook mogelijk om chatberichten naar elkaar te sturen. Tik hiervoor weer op het emoji-icoontje linksboven en tik op ‘My Friends’. Hier zie je een lijst met vrienden die je hebt toegevoegd. Tik op een vriend om een bericht te sturen. Naast het typen van een berichtje kan je drie verschillende acties uitvoeren, die onderin je scherm staan.

Bellen: Zoals de naam doet vermoeden kun je hiermee een gesprek starten.

Zoals de naam doet vermoeden kun je hiermee een gesprek starten. Zwaaien: Als je naar iemand ‘zwaait’ krijgt de ander daar een notificatie van.

Als je naar iemand ‘zwaait’ krijgt de ander daar een notificatie van. Facemail: Via Facemail stuur je een korte videoboodschap naar iemand. De ontvanger kan dit dan op een later moment terugkijken. Door op ‘bellen’ te drukken wordt er direct een videogesprek gestart.

3. Een groepsgesprek aanmaken

In het hoofdscherm is de camera net als bij Snapchat direct aan. Om een groep te maken tik je in het hoofdscherm rechtsboven op het plusje. Hier zie je nogmaals je vriendenlijst. Je maakt als het ware een digitale kamer aan voor een groepsgesprek. Leuk als je vanuit huis toch een feestje wil vieren.

Selecteer de vrienden met wie je graag wil videobellen. Om vervolgens te bellen tik je op ‘invite to the room’. Je voegt ze dus als het ware toe aan je digitale huisfeestje. Wil je meerdere mensen toevoegen, tik dan (ook tijdens het bellen) weer op het plusje om andere mensen te selecteren.

4. Spelletjes

Het leuke aan Houseparty is dat het niet alleen een videobel-app is, maar dat je ook nog leuke spelletjes met elkaar kan doen tijdens het bellen. Momenteel biedt Houseparty vier spelletjes aan.

Heads Up

De eerste is ‘Heads Up!’, de Engelse versie van ‘Wie ben ik?’. Je gespreksgenoten krijgen dan een naam boven jouw hoofd te zien. Aan jou de taak om te raden wie je bent. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere deelnemers in het gesprek.

Trivia

‘Trivia’ is een kennisquiz, waarin jij en je vrienden vragen moeten beantwoorden. Degene die de meeste antwoorden goed heeft, wint. Maar let op: je hebt maar heel even de tijd om te antwoorden. Denk dus niet te lang na over je antwoord!

Chips and Guac

In ‘Chips and Guac’ moet je de juiste combinatie zoeken tussen verschillende onderwerpen. Vergeet ook hier de tijdslimiet niet, want het is moeilijker dan je denkt!

Quick Draw!

Quick Draw! is het laatste spel in Houseparty. Hiermee is één iemand aan de beurt om het aangewezen onderwerp op het scherm te tekenen, terwijl de rest moeten raden wat je hebt getekend. Zodra iemand het goed raadt tik je rechtsboven op het vinkje en krijg je een nieuw woord te zien. Degene die de meest geraden tekeningen heeft gemaakt wint.

5. Aansluiten bij een bestaand gesprek

Zodra je de app hebt geopend krijgen je vrienden krijgen nu een notificatie dat je ‘in the house’ bent. Zijn twee vrienden al met elkaar aan het bellen? Dan sluit je bij het gesprek aan door op ‘join’ te tikken.

Let dus op: als jij met iemand belt kan een vriend of vriendin zomaar aansluiten. Ben je met iemand in gesprek en wil je dat niemand meer zomaar het gesprek binnenkomt? Tik dan onderin op het hangslotje om de ‘kamer’ te sluiten.

Wil je deze notificaties niet meer krijgen? Tik dan linksboven op het emoji-icoontje en vervolgens op ‘manage notificaties’. Hier kan je notificaties van vrienden op mute zetten, of uitzetten dat anderen zien dat jij de app hebt geopend.

Heb je andere vragen over Houseparty of is er iets niet duidelijk? Laat het even aan ons weten in een reactie onder dit artikel, dan vullen wij de gids waar nodig aan met nieuwe informatie.

