Eurovisie Songfestival 2025: hier kijk je gratis (en dit zijn de beste apps)

Het Eurovisie Songfestival staat op het punt van beginnen! Wij vertellen je wat dit jaar de beste apps zijn én waar je het Eurovisie Songfestival 2025 kunt kijken.

Eurovisie Songfestival 2025

Het Eurovisie Songfestival begint bijna! Dit jaar vertegenwoordigt Claude Nederland op het Eurovisie Songfestival in Bazel. De zanger treedt in de eerste halve finale op met het nummer ‘C’est la vie’. Donderdag vindt de tweede halve finale plaats, gevolgd door de grote finale op zaterdag. Wil je iedere uitzending van het Eurovisie Songfestival 2025 kijken? Zorg er dan voor dat je op de volgende momenten klaar zit:

Dinsdag 13 mei 2025: eerste halve finale om 21.00 uur

Donderdag 15 mei 2025: tweede halve finale om 21.00 uur

Zaterdag 17 mei 2025: finale om 21.00 uur

Van de 31 landen die meedoen aan de halve finales, gaan er slechts twintig landen door naar de grote finale van het Eurovisie Songfestival 2025 op zaterdag. Nederland zit in de eerste halve finale. Dit is de volledige indeling van de twee halve finales:

Eerste halve finale Tweede halve finale 1. IJsland 1. Australië 2. Polen 2. Montenegro 3. Slovenië 3. Ierland 4. Estland 4. Letland 5. Oekraïne 5. Armenië 6. Zweden 6. Oostenrijk 7. Portugal 7. Griekenland 8. Noorwegen 8. Litouwen 9. België 9. Malta 10. Azerbeidzjan 10. Georgië 11. San Marino 11. Denemarken 12. Albanië 12. Tsjechië 13. Nederland 13. Luxemburg 14. Kroatië 14. Israël 15. Cyprus 15. Servië 16. Finland

Zo kijk je het Eurovisie Songfestival 2025

Ben jij van plan om het Eurovisie Songfestival 2025 te kijken? Je kunt het Eurovisie Songfestival op verschillende manieren live volgen. Voor de echte fans zijn een aantal applicaties bovendien niet te missen. Ben je nog op zoek naar manieren om het Eurovisie Songfestival 2025 te volgen? Wij zetten de beste opties voor je onder elkaar!

1. NLZIET (gratis)

Wil je het Eurovisie Songfestival 2025 in de hoogste kwaliteit kijken? En gemakkelijk kunnen streamen naar je Chromecast? Kies dan voor het gratis proefabonnement van NLZIET. De streamingdienst beschikt over een handige applicatie, waarmee je op je iPhone en iPad live kunt kijken naar het Songfestival. Wil je liever op het grote scherm kijken? Stream dan gemakkelijk naar via Chromecast, AirPlay of Apple TV.

Bij NLZIET maak je de eerste veertien dagen gebruik van het gratis proefabonnement. Dat is dus meer dan genoeg om het Eurovisie Songfestival 2025 te kijken, want komende zaterdag is het muziekfestijn alweer voorbij. Let wel op, want na deze gratis proefperiode betaal je 7,95 euro per maand voor het basisabonnement. Zorg er dus voor dat je het abonnement binnen twee weken weer stopzet. Je bekijkt het Eurovisie Songfestival gratis via NLZIET:

2. Eurovision Song Contest (gratis)

Je kunt het Eurovisie Songfestival 2025 live kijken via NLZIET, maar er zijn meer handige applicaties om het Songfestival mee te volgen. De meest complete app om het Eurovisie Songfestival 2025 mee te volgen is natuurlijk de officiële app van het evenement zelf. In deze app vind je alle informatie over de deelnemers, de muziek en alle achtergrondverhalen.

Na de liveshows kun je alle optredens van dit jaar eenvoudig terugkijken. Daarnaast kun je via de app stemmen op jouw favoriete acts – behalve natuurlijk op Nederland (of België). Stemmen is alleen mogelijk tijdens de eerste halve finale en de grote finale. De officiële Eurovision-app is gratis te downloaden in de App Store:

Eurovision Song Contest Union Europeenne de Radio-Television 10.0 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. My Eurovision Scoreboard (gratis)

In de officiële app van het Eurovisie Songfestival 2025 kun je weliswaar een top tien samenstellen, maar zelf punten uitdelen aan elk optreden? Dat ontbreekt helaas. Gelukkig biedt My Eurovision Scoreboard precies die mogelijkheid. In deze app geef je alle inzendingen van dit jaar je eigen score, waarna je automatisch een persoonlijke ranglijst krijgt – en dus je eigen winnaar kiest.

De app is gratis te gebruiken, al moet je wel even een account aanmaken. Wil je ook eerdere edities beoordelen of extra functies gebruiken, dan is een kleine betaling vereist. Alle liedjes van het Songfestival 2025 kun je gratis beoordelen. Installeer de applicatie dus alvast, zodat je goed voorbereid bent als de liveshows beginnen. Je vindt de app hier:

My Eurovision Scoreboard EUROSCOREBOARDS S.R.L 9.2 (183 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Nog een optie: NPO (gratis)

Je kunt het Eurovisie Songfestival 2025 ook gewoon volgen via de NPO-app. Een groot voordeel: je hoeft geen account aan te maken om de uitzendingen live te bekijken. Houd er wel rekening mee dat de app regelmatig kampt met storingen, zeker tijdens populaire evenementen zoals het Songfestival. Wil je geen risico lopen en zonder haperingen kijken? Dan is het verstandig om ook NLZIET of een andere betrouwbare streamingdienst achter de hand te houden!