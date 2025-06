Apple’s rekenmachine heeft 2 verborgen functies: hier vind je ze

Apple breidt de Rekenmachine-app regelmatig uit met nieuwe functies, die je waarschijnlijk nog niet allemaal kent. Dit zijn twee verborgen feature van de rekenmachine!

Rekenmachine

Om snelle of moeilijke berekeningen op te lossen heb je al lang geen aparte rekenmachine meer nodig. De iPhone beschikt al jaren over de Rekenmachine-app en de iPad is sinds iPadOS 18 voorzien van dezelfde applicatie. Dat is niet het enige Apple-apparaat met een rekenmachine, ook de Apple Watch heeft een speciale Rekenmachine-app. Deze gebruik je waarschijnlijk minder vaak, maar heeft wel een aantal handige functies. Wij zetten twee verborgen features voor je onder elkaar!

1. Fooi berekenen

Ga je regelmatig uiteten? Of staat een vakantie op de planning? In dat geval is het handig om snel te berekenen hoeveel fooi je wilt geven. De Rekenmachine-app op de Apple Watch heeft daar een handige functie voor. Het is mogelijk om in te stellen dat de rekenmachine direct toont welk bedrag je als fooi kunt geven. Benieuwd hoe je dat doet? Pas dan de volgende instellingen aan op je Apple Watch:

Open ‘Instellingen’ op de Apple Watch; Tik op ‘Rekenmachine’; Selecteer ‘Fooifunctie’.

Heb je de fooifunctie ingeschakeld bij de rekenmachine op de Apple Watch? Ga dan naar de Rekenmachine-app op de smartwatch en voer een getal in. Als je uiteten gaat kun je daar bijvoorbeeld het bedrag van de rekening invullen. Tik vervolgens op ‘Fooi’, zodat je direct ziet hoeveel fooi je kunt geven. Vind je het percentage te hoog of te laag? Gebruik dan de Digital Crown van de Apple Watch om het percentage te verhogen of verlagen, het bedrag wordt automatisch aangepast.

2. Rekening splitsen

Deel je de rekening met een groep? Dan biedt de Rekenmachine-app op de Apple Watch nog een handige feature, die het bedrag van de rekening per persoon uitrekent. Ga daarvoor opnieuw naar de Rekenmachine-app op de smartwatch. Voer het bedrag van de rekening in en tik op ‘Fooi’. Onder het percentage voor de fooi kun je het aantal personen invoeren. Tik op ‘Personen’ om het aantal aan te passen met de Digital Crown.

Wanneer je het aantal personen hebt ingesteld, verschijnt het bedrag per persoon onder het totale eindbedrag. Zo weet je direct hoeveel je per persoon hebt uitgegeven, dat vooral handig is als je later nog een betaalverzoek wilt sturen. Je hoeft je iPhone er dus niet meer bij te pakken om dit te berekenen. Het enige nadeel van de rekenmachine op de Apple Watch is dat je minimaal één procent fooi moet meerekenen, dit percentage kan niet op nul worden ingesteld.

Meer Apple-tips

De Rekenmachine-app op de Apple Watch heeft dus een aantal handige functies. Om de fooi snel te berekenen of de rekening te splitsen heb je geen iPhone meer nodig, zodat je smartphone in een restaurant in je broekzak kan blijven. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone, iPad of Mac(Book)? Bekijk dan hier al onze tips, zodat je meer haalt uit al je Apple-apparaten!