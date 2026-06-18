Deze smartwatch lijkt op een Apple Watch maar is verrassend goedkoop

De Denver Smartwatch laat zien dat een goedkope smartwatch verrassend veel kan bieden. Voor minder dan 20 euro krijg je een horloge met AMOLED-scherm en sport- en gezondheidsfuncties. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Spotgoedkope smartwatch doet denken aan Apple Watch

Een smartwatch hoeft allang geen aanslag meer te zijn op je portemonnee. Dat bewijst deze Denver Smartwatch, die momenteel voor minder dan 20 euro verkrijgbaar is bij Action. Ondanks zijn lage prijs beschikt het horloge over opvallend veel functies die je normaal gesproken eerder bij duurdere modellen verwacht.

Ook qua uiterlijk weet de smartwatch de aandacht te trekken. Het ontwerp doet namelijk sterk denken aan de Apple Watch Series 11 en Apple Watch SE3. Maar hoe groot zijn de verschillen wanneer je verder kijkt dan alleen het uiterlijk? We zetten de belangrijkste overeenkomsten en verschillen hieronder voor je op een rij.

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Denver vs Apple Watch SE3: dit is het verschil in design en display

De Denver Smartwatch heeft een vierkante behuizing met afgeronde hoeken, een zwart siliconen bandje en een 1,83 inch AMOLED-scherm. Dankzij het relatief grote display oogt het horloge modern en premium, zeker gezien de prijs. Bovendien kunnen gebruikers kiezen uit verschillende wijzerplaten om het uiterlijk naar eigen smaak aan te passen.

De Apple Watch SE3 heeft eveneens een vierkant ontwerp, maar onderscheidt zich door de hoogwaardige aluminium behuizing, het Ion-X-glas en de bekende Digital Crown aan de zijkant. De smartwatch is verkrijgbaar in een 40 mm- en 44 mm-uitvoering en beschikt over een Always-On Retina display met OLED dat bekendstaat om zijn tot 2000 Nits piekhelderheid en vloeiende bediening. Hoewel beide horloges qua uiterlijk overeenkomsten vertonen, voelt de Apple Watch SE duidelijk luxer aan. De afwerking is verfijnder en de bouwkwaliteit ligt op een hoger niveau.

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Een betaalbare smartwatch met opvallend veel functies

Voor een smartwatch in deze prijsklasse biedt de Denver verrassend veel mogelijkheden. Het horloge is uitgerust met een helder AMOLED-scherm dat zorgt voor levendige kleuren en een goed afleesbaar beeld. Via Bluetooth-verbinding met je smartphone kun je bovendien rechtstreeks vanaf je pols telefoongesprekken aannemen en voeren, iets wat je normaal gesproken vooral bij duurdere modellen ziet.

Ook op het gebied van gezondheid heeft de smartwatch verschillende functies aan boord. Zo kan het horloge je hartslag monitoren, je slaap analyseren en metingen uitvoeren van onder meer de zuurstofsaturatie in het bloed en de bloeddruk. Hierdoor krijg je gedurende de dag een beter inzicht in je gezondheid en dagelijkse activiteiten.

Daarnaast richt Denver zich nadrukkelijk op sporters. De smartwatch ondersteunt meer dan honderd verschillende sportactiviteiten, variërend van wandelen en hardlopen tot fietsen en fitness. Alle prestaties en meetgegevens worden automatisch opgeslagen en zijn vervolgens terug te vinden in de bijbehorende smartphone-app.

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Verder toont het horloge meldingen van inkomende berichten en telefoontjes, kun je muziek op je smartphone bedienen en blijf je via het scherm op de hoogte van de weersverwachting. De IP67-classificatie zorgt ervoor dat regen, stof en zweet geen probleem vormen, terwijl de batterij ongeveer tot zes dagen meegaat voordat opladen nodig is.

Dit onderscheidt de Apple Watch SE3 van deze Denver smartwatch

Waar de smartwatch van Denver vooral draait om eenvoud en een lage prijs, richt de Apple Watch SE3 zich op kracht en nauwkeurigheid. De smartwatch van Apple gebruikt de S10-chip met 64-bit dual-core processor en Neural Engine, waardoor alles snel en soepel reageert. Het Always-On Retina OLED-display met 2000 nits zorgt voor een helder beeld, terwijl GPS met meerdere satellietsystemen en sensoren zoals hartslagmeter, kompas, gyroscoop en hoogtemeter zorgen voor precieze metingen.

Daarnaast is de Apple Watch SE3 waterbestendig tot 50 meter en heeft hij 64 GB opslag. Met watchOS krijg je functies als Apple Pay, Siri, slaaptracking en veiligheidsopties zoals val- en crashdetectie en SOS-noodmelding. In vergelijking met de Denver ligt de nadruk bij de SE3 minder op losse basisfuncties en meer op snelheid, nauwkeurigheid en een uitgebreide geïntegreerde iPhone-ervaring.

Budget vs premium: het echte verschil tussen beide smartwatches

Het grootste verschil tussen beide smartwatches zit in de prijs. De Denver kost minder dan 20 euro, terwijl je voor de Apple Watch SE3 afhankelijk van de uitvoering al snel zo’n 230 tot 300 euro betaalt. Daarmee is de Apple Watch ruim tien keer duurder.

Dat prijsverschil zie je vooral terug in wat je ervoor krijgt. De Apple Watch SE biedt krachtigere hardware, nauwkeurigere sensoren, langdurige software-ondersteuning en een veel uitgebreider ecosysteem met apps en slimme functies. De Denver richt zich juist op eenvoud en betaalbaarheid, met de belangrijkste smartwatchfuncties voor dagelijks gebruik. Daardoor is het vooral een keuze tussen een basic, voordelige oplossing en een complete, premium smartwatch-ervaring.

Denver en Apple Watch SE3: goedkoop versus compleet

De Denver Smartwatch laat zien dat een smartwatch in 2026 niet duur hoeft te zijn om toch veel functies te bieden. Voor minder dan 20 euro krijg je een strak en modern design, een AMOLED-scherm, Bluetooth-bellen, sportregistratie en diverse gezondheidsfuncties. Dankzij het ontwerp dat sterk doet denken aan een Apple Watch oogt het horloge bovendien verrassend premium voor zijn prijs. Toch wordt het verschil met de Apple Watch SE3 al snel duidelijk. Die levert een veel krachtigere ervaring dankzij de snellere processor, nauwkeurigere sensoren, geavanceerde software en naadloze integratie met de iPhone. Waar de Denver vooral geschikt is voor basisgebruik, zoals het ontvangen van notificaties en het bijhouden van activiteiten, draait het bij de Apple Watch SE3 juist om een complete en vloeiende smartwatch-ervaring met meer snelheid, nauwkeurigheid en slimme functies. Juist dat contrast maakt de vergelijking interessant: de Denver laat zien hoeveel je voor een klein bedrag kunt krijgen, terwijl de Apple Watch SE3 laat zien waarom veel gebruikers kiezen voor een duurdere, maar complete smartwatch-ervaring.