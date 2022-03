‘Grote foto’s versturen WhatsApp: misschien kan het binnenkort eindelijk’

WhatsApp test een functie om grote foto’s te kunnen versturen. Misschien kunnen we binnenkort bestanden van maximaal 2GB naar elkaar verzenden. Lees in dit artikel waarom we dit nodig hebben.

WhatsApp test functie voor versturen grotere foto’s

WhatsApp heeft bètaversie 22.7.0.76 uitgebracht. Deze brengt onze iPhone’s eindelijk volledige ondersteuning voor iOS 15. Maar, dit is niet het enige belangrijke WhatsApp nieuws. De berichten-app is ook begonnen met het testen van het versturen van grotere foto’s (en andere bestanden) tot aan 2GB. Dat is enorm veel en zou veelvoorkomende WhatsApp-frustraties oplossen.

Deze functie van grotere foto’s wordt volgens betrouwbare WhatsApp bron WABetainfo op het moment uitgebreid getest door bètagebruikers in Argentinië. Sommige gebruikers kunnen daar nu mediabestanden tot en met 2GB met elkaar delen.

WhatsApps fotocompressie zorgt voor kwaliteitsverlies

Als je op het moment in Nederland foto’s met WhatsApp wil versturen, raden wij jou nu nog af om deze foto’s professioneel te gebruiken. We kunnen hier nog maar mediabestanden van maximaal 100MB delen. Om het versturen van foto’s zo gemakkelijk mogelijk te maken, verkleint WhatsApp de bestandsgrootte van de foto’s door (heel simpel gezegd) pixels samen te voegen. Dit heet compressie.

Hierdoor maakt de kwaliteit van foto’s dus plaats voor kwantiteit en snelheid. Deze compressie heeft nadelen; het versturen van een liedje gaat moeilijk en sommige lange video’s kunnen niet door WhatsApp verzonden worden. De kwaliteit van foto’s gaat dus altijd verloren in WhatsApp. Als we grotere foto’s kunnen versturen met WhatsApp is wordt dit probleem verholpen.

Met concurrent Telegram verstuur je al sinds 2020 grote foto’s via de berichtenapp. We weten niet zeker of deze functie voor WhatsApp ook werkelijkheid wordt. WhatsApp kan er namelijk voor kiezen om deze functie niet uit te rollen als de resultaten in Argentinië ongunstig zijn.

Andere nieuwe functies in WhatsApp

Hoewel het versturen van grote foto’s (nog) niet in Nederland beschikbaar is, heeft WhatsApp bij de ondersteuning van iOS 15 wél al andere nieuwe functies toegevoegd. Zo zie je nu profielfoto’s in de meldingen van berichten en ondersteunt de app focusmode.

Daarnaast is de berichtenapp van Meta (voorheen Facebook) bezig met snelle reacties op de app. Zo hoef je niet telkens het duimpje op te zoeken in de emoji lijst, maar staat hij onder sneltoetsen. Ook neemt dit duimpje bij het nieuwe ‘Reacties’ dan niet een heel bericht in, maar staat het klein naast het bericht wat je wil bevestigen. Een andere nieuwe functie, ‘Multi-device compatibiliteit 2.0’, laat gebruikers op twee verschillende apparaten hetzelfde WhatsApp-account gebruiken.