Zie je geen tweets of zijn ze verdwenen? Dit is er aan de hand

Misschien is het je al opgevallen dat je tweets niet meer kunt zien of dat ze helemaal zijn verdwenen in sommige nieuwsberichten. Dat heeft te maken met nieuw beleid van Twitter. We leggen je uit wat er aan de hand is.

Maximaal aantal Twitter-berichten per dag

Afgelopen zaterdag heeft Twitter het aantal tweets dat dagelijks gelezen kan worden beperkt. Dit is gedaan om zogeheten data-scraping (automatisch informatie van de site halen) tegen te gaan.

Volgens Elon Musk, eigenaar van Twitter, zijn er honderden organisaties die data van Twitter scrapen, wat leidt tot grote drukte op het platform waardoor de dienstverlening voor reguliere gebruikers in het gedrang komt.

Als gevolg van deze (tijdelijke) maatregel kun je nu nog maar 10.000 tweets per dag zien als je een geverifieerd account hebt (met een blauw vinkje). Heb je een niet geverifieerd account, dan zie je nog maar 1000 tweets per dag en voor niet-geverifieerde accounts die pas net zijn aangemaakt geldt een maximum van 500. De tweets zijn dus niet echt verdwenen, maar je kunt ze simpelweg niet zien.

Afbeelding van de tweet door Elon Musk

Hieronder vind je de originele tweet (die je waarschijnlijk niet kunt zien), tenzij je bent ingelogd bij Twitter. Daarnaast mag je nog niet het aantal maximale tweets van deze dag bereikt hebben.

Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Hierom zie je geen tweets meer

Een dag eerder heeft Twitter al een andere tijdelijke beperking ingesteld, eveneens bedoeld om data-scraping tegen te gaan. Het is sindsdien namelijk niet meer mogelijk om tweets te lezen als je niet bent ingelogd. Klik je op een link van een tweet, dan kom je op de beginpagina van Twitter terecht.

Dit betekent dat als je niet bent ingelogd, je ook geen Twitter-berichten kunt zien die in bijvoorbeeld nieuwsberichten staan. Alle tweets lijken dan te zijn verdwenen. Ben je wel ingelogd en zie je nog steeds geen tweets, dan heb je waarschijnlijk het maximum voor die dag bereikt.

De maatregelen van Twitter worden niet positief ontvangen. Integendeel. Zo krijgt Musk het verwijt dat hij de maatregelen gebruikt om mensen te ‘dwingen’ een betaald Twitter Blue-abonnement te kopen. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

