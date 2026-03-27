De iPhone Fold komt eraan, maar je moet waarschijnlijk langer wachten dan gehoopt.



Nieuwe domper voor de iPhone Fold: release lijkt verder weg dan gedacht

Apple lijkt te sleutelen aan zijn iPhone-plannen en dat heeft mogelijk grote gevolgen voor de langverwachte vouwbare iPhone. Volgens nieuwe geruchten verschijnt de zogeheten iPhone Fold namelijk niet meteen met de iPhone 18 Pro, maar pas maanden later.

Waarschijnlijk zal Apple de iPhone Fold nog wel samen met de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aankondigen tijdens de jaarlijkse keynote in september. Maar wie hoopte het toestel een week later in handen te krijgen, moet wat langer geduld hebben.

De vertraging kan volgens geruchten tot zo’n drie maanden oplopen. Dat betekent dat de iPhone Fold pas rond december in de winkels ligt, terwijl de iPhone 18 Pro in september verschijnt.

Dit is niet de eerste keer dat het gebeurd. Zo kwam de iPhone X destijds ook later uit. Die telefoon werd in september aangekondigd, maar verscheen pas in november. Dat had overigens verder geen invloed op de verkopen. De iPhone X was namelijk een groot succes.

De reden voor het uitstellen van de iPhone Fold is niet helemaal duidelijk, maar er zijn wel wat aanwijzingen. Zo zou Apple te maken hebben met productieproblemen en de beperkte beschikbaarheid van onderdelen. Analisten verwachten zelfs dat de voorraad in eerste instantie erg klein zal zijn en dat leveringsproblemen kunnen aanhouden tot in 2027.

Voor fans van de nieuwe vouwbare iPhone wordt het dus een kwestie van afwachten en er op tijd bij zijn.