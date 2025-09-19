iPhone 17 (Pro) verkoop gestart (en dit bespaar je nu al)

De verkoop van de gloednieuwe iPhone 17-serie is officieel van start gegaan in Nederland. Bekijk hier waar je de iPhone 17 (Pro) en iPhone Air het beste in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 (Pro) officieel verkrijgbaar

De iPhone 17-serie werd op dinsdag 9 september aangekondigd en zijn nu officieel verkrijgbaar bij alle webwinkels in Nederland, waaronder MediaMarkt, Coolblue en nog veel meer. De iPhone 17 is de instapper van de serie, die je in huis haalt zodat je gebruik kan maken van alle nieuwe functies maar de mogelijkheden die een Pro-toestel je geeft niet nodig hebt.

Wil je het beste toestel, dan kies je voor de iPhone 17 Pro of grotere 17 Pro Max. Nieuw dit jaar is de iPhone Air, die in plaats van de Plus is uitgebracht. Dit is de dunste iPhone ooit en beschikt aan de binnenkant van dezelfde krachtige chip als de 17 Pro (Max).

Zoals ieder jaar zien we dat de levertijden hard oplopen. Daarbij zijn de Pro-telefoons wederom het populairst. Heb je jouw nieuwe iPhone niet tijdens de voorverkoop gekocht? Wees er dan snel bij, want als je te lang wacht wordt hij pas over een aantal weken bij je afgeleverd.

iPhone 17 Pro: tot 230 euro voordeel

De iPhone 17 Pro heeft een aantal fijne upgrade gekregen, waaronder de camera’s. Of je nu voor een ingezoomde foto gaat of juist een wijde, alle drie de lenzen op de achterkant hebben nu een resolutie van 48 megapixel. Verder is er nu een 18 megapixel-frontcamera.

Het design is bovendien veranderd: de lenzen zijn verwerkt in een camera-eiland dat de gehele breedte van de iPhone betrekt. Dankzij de nieuwe A19 Pro-chip en een vernieuwd koelsysteem is hij krachtiger dan ooit én gaat de batterij langer mee. Hij heeft een adviesprijs vanaf 1329 euro en bij alle partijen haal je het losse toestel voor dit bedrag in huis.

Bespaar echter door je aankoop te combineren met een abonnement. Daardoor ontvang je tot 230 euro voordeel. Bovendien geeft KPN je 100 euro extra inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert.

Wil je toch liever een losse iPhone 17 Pro bestellen? Dan betaal je dus bij alle webwinkels 1329 euro. Bij de volgende partijen kan je terecht:

iPhone 17 Pro Max: tot 250 euro voordeel

Wil jij liever een groot toestel in handen hebben, dan kies je voor de iPhone 17 Pro Max. Deze heeft een schermafmeting van 6,9 inch en beschikt verder over alle functies die de reguliere 17 Pro ook heeft. Daarnaast is er een grotere accu, waardoor je tot maar liefst 37 uur met de batterij doet.

Hij heeft een adviesprijs vanaf 1479 euro, maar door hem te combineren met een abonnement bespaar je flink. Bovendien geeft KPN je 100 euro inruilbonus op het moment dat je jouw oude toestel inruilt.

Bestel je hem liever als los toestel, dan betaal je 1479 euro bij de volgende webwinkels:

iPhone 17: tot 201 euro voordeel

Wil je gewoon de nieuwste iPhone, maar hoeven al die uitgebreide functies van jou niet? Dan is de iPhone 17 de beste keuze voor jou. Voor het eerst heeft een instaptoestel een ProMotion-scherm, waardoor always-on mogelijk wordt. Bovendien is de iPhone 17 voorzien van de verbeterde 18 megapixel-selfiecamera. Overigens meet het scherm 6,3 inch, waardoor hij lekker compact is.

Haal de iPhone 17 in huis vanaf 768 euro met een abonnement. Bespaar nog meer door een oude telefoon in te ruilen bij KPN, want dan ontvang je ook nog eens 100 euro inruilbonus.

Bestel je losse iPhone 17 hier:

iPhone Air: tot 270 euro voordeel

Dan de nieuwste creatie van Apple: de iPhone Air. Dit is de dunste iPhone ooit met zijn 5,6 millimeter dikte. Het scherm meet 6,6 inch, zodat je toch een groot toestel in handen houdt. Aan de binnenkant is de A19 Pro-chip te vinden, waardoor hij enorm krachtig is. Wel is er maar één 48 megapixel-lens op de achterkant van de iPhone te vinden. De adviesprijs is vastgesteld vanaf 1229 euro.

Bestel hem in combinatie met een abonnement, zodat je wat op de aankoopprijs bespaart. Dit loopt op tot 270 euro. Schaf je hem aan via KPN en ruil je een oude telefoon in, dan krijg je 100 euro extra inruilwaarde. Zo wordt hij dus ineens veel voordeliger!

De iPhone Air koop je voor 1229 euro bij de volgende partijen:

iPhone 17 (Pro) voor zakelijk gebruik: profiteer van extra voordelen

Als je ondernemer bent, dan is het mogelijk voordeliger om je iPhone met een zakelijk abonnement aan te schaffen. Zo krijg je vaak meer belminuten en data voor minder geld en lagere kosten als je buiten je bundel kunt, maar er zijn ook fiscale voordelen. Zo mag je de kosten van zakelijke mobiele telefoons aftrekken van je winst.

De beste hoesjes en andere accessoires voor iPhone 17 (Pro)

Hoewel het scherm van de iPhone 17-serie sterker dan ooit is, adviseren we nog steeds om een goed hoesje te gebruiken en een screenprotector op het scherm te plakken. Zo gaat hij zo lang mogelijk mee. Je vindt de allerbeste hoesjes en andere accessoires bij: