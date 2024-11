iPhone 17 geruchten: dit zijn de dingen die we tot nu toe weten

De nieuwste iPhone 17 geruchten onthullen meer details over wat we van de iPhone van volgend jaar kunnen verwachten.

iPhone 17 geruchten

De nieuwe iPhone 17 geruchten zijn afkomstig van Apple analist Jeff Pu. Over de specificaties van de iPhone 17 zegt hij eigenlijk niet veel nieuws. Hij herhaalt grotendeels wat hij in het verleden al heeft gemeld. Dit geeft aan dat de plannen van Apple in de tussentijd niet zijn veranderd.

Een smaller Dynamic Island

Op het gebied van design zegt Pu wederom dat alle iPhone 17-modellen een aluminium ontwerp krijgen dat complexer is dan dat van de iPhone 16-modellen. De iPhone 17 Pro Max krijgt bovendien een veel smaller Dynamic Island, de andere modellen behouden het huidige ontwerp. Het kleinere Dynamic Island op de iPhone 17 Pro Max wordt mogelijk gemaakt door een metalens-techniek voor de nabijheidssensor. Hierdoor kan de grootte van de Face ID-sensor aanzienlijk kleiner worden.

Verbeterde processors

De iPhone 17 geruchten van Pu zeggen ook dat de A19- en A19 Pro-chips allebei worden gefabriceerd met een nieuw N3P-fabricageproces. Voor de A18-chips in de iPhone 16-modellen werd het N3E-proces gebruikt. Dit betekent dat we over de hele linie betere prestaties en efficiëntie kunnen verwachten dankzij een hogere transistordichtheid op de A19-chips. De verwachting is dat de iPhone 18 Pro in 2026 pas voor het eerst 2nm-chips krijgt.

iPhone 17 Air

Volgens een eerder gerucht is Apple tegen problemen aangelopen met het zo dun mogelijk maken van de iPhone 17. De dikte van deze dunne iPhone is vooral afhankelijk van de batterij. Hoe dunner de batterij, hoe dunner de iPhone 17 kan worden. Volgens dat rapport zou de batterij van de iPhone 17 Air 6 mm dik worden. De iPhone 17 geruchten van Pu suggereren dat de iPhone 17 Air zelf maar 6 mm dik wordt.

The iPhone 17 Air will reportedly be 6mm thick, which would make it the thinnest iPhone ever!



Pu zegt verder dat hij niet verwacht dat de iPhone 17 Air een heel populair model gaat worden, vanwege de technische compromissen die Apple moet sluiten om het ultradunne ontwerp te realiseren.

De iPhone 6 is tot nog toe de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 6,9 mm. De iPhone 6 Plus was 7,1 mm dun. De dunste iPad is de 13-inch iPad Pro met 5,1 mm. De 11-inch M4 iPad Pro is 5,4 mm dun. Ter vergelijking: de iPhone 16 (Plus) is 7,8 mm dik, de iPhone 16 Pro (Max) 8,25 mm. Of de iPhone 17 Air inderdaad maar 6 mm dik wordt zoals de geruchten ons doen geloven, is nog maar de vraag. Er kan natuurlijk nog erg veel gebeuren in tien maanden tijd.