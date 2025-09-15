Batterij van de iPhone 17 is véél beter dan die van zijn voorganger

Apple heeft de capaciteit bekendgemaakt van de batterij in de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Dit moet je weten.

Batterij iPhone 17 is beter dan die van zijn voorganger

Apple is verplicht om energielabels op zijn iPhone-productpagina’s in de EU te publiceren. Daarop moet de officiële mAh-capaciteit van de batterij in de nieuwe iPhone-modellen staan. Dit zijn volgens Apple de batterijcapaciteiten voor elk model:

iPhone 17 : 3692 mAh (+3.7% ten opzichte van de iPhone 16)

: 3692 mAh (+3.7% ten opzichte van de iPhone 16) iPhone Air : 3149 mAh

: 3149 mAh iPhone 17 Pro : 4252 mAh (+18.7% ten opzichte van de iPhone 16 Pro)

: 4252 mAh (+18.7% ten opzichte van de iPhone 16 Pro) iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh (+8.6% ten opzichte van de iPhone 16 Pro Max)

Met of zonder fysiek SIM-slot

Het enige wat onduidelijk is aan deze capaciteiten is of ze van toepassing zijn op de batterij van de SIM- of van de eSIM-only-modellen. Apple zegt dat de eSIM-only modellen van de nieuwe iPhones een grotere batterij hebben, die de ruimte vult die voorheen werd ingenomen door het fysieke SIM-slot.

De iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max hebben in de EU nog steeds een fysiek SIM-slot. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat de genoemde capaciteiten van de batterij gelden voor deze modellen. Toch hebben we al eerder dezelfde waarden gezien voor modellen met alleen een eSIM, dus de situatie is momenteel toch wat onduidelijk.

De iPhone Air is wereldwijd alleen met eSIM verkrijgbaar, dus de batterijcapaciteit van deze iPhone is in elk land of elke regio waar het toestel wordt verkocht hetzelfde. Apple heeft ook een optionele MagSafe-batterij voor de iPhone Air uitgebracht.

Batterijduur iPhone 16-serie

Ter vergelijking zetten we de batterijcapaciteiten van de iPhone 16-serie ook nog even voor je op een rij:

iPhone 16 : 3561 mAh

: 3561 mAh iPhone 16 Plus : 4674 mAh

: 4674 mAh iPhone 16 Pro : 3582 mAh

: 3582 mAh iPhone 16 Pro Max: 4685 mAh

