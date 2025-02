iPhone 16e prijzen: zoveel betaal je voor de nieuwste iPhone

Apple heeft een nieuwe iPhone onthuld! Benieuwd wat de prijzen van de iPhone 16e zijn? Zoveel betaal je voor de goedkoopste iPhone van 2025.

iPhone 16e prijzen

Er is een nieuwe iPhone aangekondigd! Apple heeft de iPhone 16e officieel gepresenteerd. De telefoon wordt gezien als de opvolger van de iPhone SE 2022 en is goedkoper dan de iPhone 16. Vind je de reguliere iPhones te duur, maar wil je wel de nieuwste processor en ondersteuning voor Apple Intelligence? Dan is de iPhone 16e op dit moment de beste keuze. Dit zijn de officiële prijzen van iPhone 16e:

iPhone 16e 128 GB : 719 euro

: 719 euro iPhone 16e 256 GB : 849 euro

: 849 euro iPhone 16e 512 GB: 1099 euro

Apple heeft de prijzen van de goedkoopste iPhone behoorlijk verhoogd in Nederland en België, maar dat is niet heel vreemd. De iPhone 16e komt standaard met 128 GB aan opslagruimte. Dat is een groot verschil met de iPhone SE 2022, die standaard met 64 GB aan opslagruimte kwam. De iPhone 16e heeft twee keer zoveel opslagruimte, waardoor de prijs iets hoger ligt. Daar krijg je wel veel meer nieuwe functies voor terug bij de goedkoopste iPhone.

Veel nieuwe features

Nu Apple de iPhone 16e officieel heeft aangekondigd weten we welke prijzen en functies het toestel precies heeft. De telefoon draait op de A18-chip, die we ook in de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien. Met deze processor heeft de iPhone 16e ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Dat is een groot voordeel, bij recente toestellen als de iPhone 15 (Plus) ontbreekt Apple Intelligence.

Andere nieuwe features van de iPhone 16e zijn het 6,1-inch oled-scherm, Face ID en de usb-c-poort. Aan de achterzijde heeft de telefoon een 48-megapixelcamera, waarmee je tot 2x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De frontcamera is eveneens verbeterd, dat is een 12-megapixelcamera bij de iPhone 16e. Met de nieuwe telefoon maak je dus veel scherpere foto’s dan bij de iPhone SE 2022 het geval was. De nachtmodus is voor het eerst beschikbaar bij de goedkoopste iPhone.

Release van de iPhone 16E

Nog een functie die de iPhone 16e van de iPhone 16 heeft overgenomen is de actieknop. Deze zagen we eerder bij de Apple Watch Ultra (2), iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie. Je bepaalt zelf welke functie er wordt gekoppeld aan de actieknop, die de mute-knop vervangt bij de iPhone 16e. De goedkoopste iPhone van 2025 beschikt zo over de nieuwste functies. Je kunt bij de telefoon kiezen tussen de kleuren zwart en wit.

Apple heeft de iPhone 16e inmiddels aangekondigd en de prijzen onthuld, maar je kunt de telefoon nog niet bestellen. Op vrijdag 21 februari begint de pre-order van de nieuwste iPhone. Bestel je de iPhone 16e komende vrijdag al? Dan krijg je de smartphone een week later binnen, op vrijdag 28 februari. Die dag verschijnt de telefoon ook in de winkels.