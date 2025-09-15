iPadOS 26 met Liquid Glass is nu direct te installeren op je iPad

Apple heeft iPadOS 26 uitgebracht, de grootste update voor je iPad sinds jaren met veel handige nieuwe functies. Installeren maar!

iPadOS 26

Apple heeft iPadOS 26 afgelopen juni al aangekondigd tijdens de WWDC. Nu is het nieuwe besturingssysteem dan eindelijk beschikbaar voor het grote publiek. Je kunt iPasOS 26 direct installeren. Open daarvoor de app Instellingen, ga naar Algemeen en tik op Software-update.

Liquid Glass

Met iPadOS 26 geeft Apple je iPad een compleet vernieuwde uitstraling. Het design oogt fris en modern, met transparante elementen en subtiele schaduwen. Alle onderdelen lijken nu van glas: knoppen, balken en regelaars. Apple noemt het ontwerp ‘Liquid Glass’. Het reflecteert de kleuren van de omringende content en past zich automatisch aan lichte en donkere modi aan. Ook apps zoals Camera, Foto’s, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News en Apple Podcasts hebben de nieuwe vormgeving gekregen.

Nieuwe functies voor apps

Apple breidt ook een aantal bekende apps in iPadOS uit met nieuwe functies. Zo heeft de Camera-app een nieuw ontwerp gekregen, waardoor functies overzichtelijker en gemakkelijker te vinden zijn. Ook de Foto’s-app is uitgebreid met nieuwe features. Het foto-overzicht heeft nu tabbladen en alle bedieningselementen en andere onderdelen hebben het nieuwe Liquid Glass gekregen. Daarnaast komt de Telefoon-app nu ook naar de iPad en zijn zowel de Berichten- als de Telefoon-app uitgebreid met nieuwe functies.

Verder is de Bestanden-app vernieuwd. De app heeft een overzichtelijker beginscherm en je kunt nu mappen voorzien van kleuren en icoontjes. Nieuw is de Voorvertoning-app, waarmee je snel een schets kunt maken of pdf’s en afbeeldingen kunt bekijken, bewerken en markeren. Eveneens nieuw is achtergrondtaken. Daarmee kun je bijvoorbeeld een video laten renderen, terwijl je ondertussen een andere app gebruikt.

Apple Intelligence

Met iPadOS 26 ben je ook helemaal voorbereid op de komst van Apple Intelligence. Volgens de laatste geruchten komt AI in Nederland ergens in december beschikbaar. Of dat daadwerkelijk het geval is, blijft nog even afwachten. Er is altijd een risico dat het toch weer wordt uitgesteld en pas in 2026 beschikbaar komt.

