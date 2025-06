WWDC 2025 terugblik: deze grote aankondigingen deed Apple

Apple heeft op maandagavond 9 juni nieuwe versies van besturingssystemen aangekondigd – in deze WWDC 2025 terugblik zetten we ze op een rij.

WWDC 2025 terugblik

Apple heeft op maandagavond 9 juni in een keynote de nieuwste versies van alle besturingssystemen aangekondigd en die hebben allemaal hetzelfde versienummer gekregen, namelijk 26. Zo heet de opvolger van iOS 18 dus niet iOS 19, maar iOS 26.

iOS 26

iOS 26 is qua design de grootste update sinds iOS 7 in 2013. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op visionOS en heet Liquid Glass. Het ziet er glasachtig uit, met transparante kaders, elementen en widgets. Denk aan knoppen, schakelaars, schuifregelaars, tekst en mediaknoppen, maar ook tabbalken en zijbalken voor het navigeren door apps.

Liquid Glass is doorschijnend en gedraagt zich volgens Apple net zoals glas in de echte wereld. De kleur wordt bepaald door de omgeving en past zich aan tussen lichte en donkere omgevingen. Het maakt gebruik van realtime rendering en reageert dynamisch op beweging met spiegelende highlights. Liquid Glass is de grootste visuele verandering van iOS 26 en Apple heeft het ook doorgevoerd naar alle andere besturingssystemen.

Apple heeft ook aangekondigd dat Apple Intelligence later dit jaar in Nederland beschikbaar komt. In de apps Berichten, FaceTime en Telefoon kun je dan ook gebruikmaken van Live vertaling. Verder zijn er onder meer updates voor de apps Apple Music, Apple Wallet, Telefoon-app, Berichten-app en is er een nieuwe app: Apple Games. Lees meer over het nieuwe iOS 26 in het artikel iOS 26: het grootste redesign ooit (en je iPhone voelt helemaal nieuw).

iPadOS 26

Ook iPadOS 26 is nu dus voorzien van het nieuwe Liquid Glass. Onderdelen lijken bovenop het scherm te liggen, net als een soort glazen minivensters. Ook balken, knoppen en regelaars hebben deze nieuwe look gekregen. De kleur van de omliggende content wordt op het ‘glas’ gereflecteerd en het past zich ook aan op de lichte en donkere omgevingen. Knoppen worden doorzichtig en je ziet ook gedeeltes van de onderdelen die eronder liggen.

Apple voegt ook meer functies toe aan verschillende apps. Zo heeft de Camera-app een nieuwe look en functies zijn nu eenvoudiger terug te vinden. Daarnaast heeft de Foto’s-app behoorlijk wat nieuwe features gekregen. Het overzicht met alle foto’s heeft nu ook tabbladen. Lees alles over iPadOS 26 in het artikel iPadOS 26: deze update maakt je iPad iets slimmer, maar ook véél mooier.

watchOS 26

Ook in watchOS 26 ziet alles er dankzij Liquid Glass compleet anders uit. Op de Apple Watch zien we dus ook veel meer transparante kaders en glazen elementen. Hierdoor zien het Bedieningspaneel, widgets en meldingen er nu volledig anders uit.

De Apple Watch krijgt er met watchOS 26 een nieuwe gezondheidscoach (Work-out buddy) bij. Deze gebruikt de gegevens van je Apple Watch om persoonlijk sport- en gezondheidsadvies te geven. Dat gebeurt in combinatie met Apple Intelligence, want die techniek komt voor het eerst naar de smartwatch.

Met watchOS 26 krijgen de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2 een handige nieuwe functie. Krijg je een notificatie, dan hoef je de melding niet zelf weg te vegen. Je kunt simpelweg je pols wegdraaien om de notificatie te verwijderen. De Apple Watch herkent deze beweging en sluit de melding af. Lees alles over watchOS 26 in het artikel watchOS 26 is er (en tilt de Apple Watch naar een veel hoger niveau).

macOS 26 Tahoe

Uiteraard kan Liquid Glass niet achterblijven op de Mac. Het nieuwe besturingssysteem voor de Mac(Book) heeft dus ook een compleet nieuw ontwerp. Ook hier zien we veel meer transparante kaders en glazen elementen. Bovendien hebben alle applicaties een nieuw symbool.

Verder is de Telefoon-app voor het eerst beschikbaar op de Mac(Book) en is het Bedieningspaneel uitgebreid. Zo bepaal je met macOS 26 Tahoe net als op de iPHone en iPad zelf welke regelaars je toevoegt en waar je deze plaatst. Ook is Spotlight veel slimmer geworden, waardoor de functie als een soort menubalk functioneert in ieder programma. Zo kun je in de Mail-app bijvoorbeeld een mail opstellen naar een contactpersoon, terwijl je in de Notities-app een aantekening kunt laten maken. Lees alles over macOS 26 Tahoe in het artikel Apple onthult macOS 26 Tahoe: nieuw jasje, meer functies én extra app.

visionOS 26

In visionOS 26 kun je nu widgets toevoegen aan je ruimte. Verder verandert generatieve AI je foto’s in ruimtelijke scènes en kun je ruimtelijke ervaringen nu ook delen met andere Vision Pro-gebruikers in dezelfde ruimte. Widgets worden in visionOS 26 naadloos geïntegreerd in je ruimte en standaard verschijnen zodra je de Apple Vision Pro opzet. Je kunt de breedte, kleur en diepte ervan zelf aanpassen.

visionOS 26 ondersteunt 180‑graden, 360‑graden en breedbeeldcontent van Insta360, GoPro en Canon. Daarnaast ondersteunt visionOS 26 ook de PlayStation VR2 Sense-controller, waardoor de Apple Vision Pro nu geschikt voor een compleet nieuwe categorie games.

WWDC 2025 terugblik: overige vernieuwingen

Naast de nieuwe versies van alle besturingssystemen, zijn er nog een paar vernieuwingen die ons opvielen.

CarPlay

Ook bij CarPlay is de meest opvallende verandering in iOS 26 het Liquid Glass-ontwerp. Je ziet Liquid Glass hier in de opties voor het uiterlijk van apps, knoppen en andere interface-elementen.

Verder kunnen er nu widgets worden weergegeven op CarPlay, ook van apps van derden op de iPhone. Widgets op CarPlay lijken sterk op StandBy-widgets op de iPhone, omdat ze dezelfde techniek gebruiken.

AirPods

Apple heeft ook twee nieuwe features voor de AirPods 4 (met en zonder actieve ruisonderdrukking) en de AirPods Pro 2 aangekondigd, die vanaf dit najaar beschikbaar komen via een gratis firmware-update in iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe 26. Het gaat om de features audio-opnames van studiokwaliteit en afstandsbediening voor de camera. Dat laatste werkt door de steel van een van de AirPods ingedrukt te houden om een foto te maken of te beginnen met filmen. Stoppen kan door nogmaals op de steel te drukken.

