Ikea werkt aan een gebruiksvriendelijkere smart home ervaring in 2020

Ikea is steeds meer bezig met smart homes, maar wil huizen ook nog meer smart maken en makkelijker in gebruik.



Een gebruiksvriendelijkere smart home ervaring

Het Zweedse bedrijf gaat bijvoorbeeld sneltoetsen maken om een hele ruimte in één keer aan te passen, maar ook jaloezieën, lichten en andere accessoires toevoegen aan het smart home assortiment.

Ikea wilde graag twee factoren toevoegen die smart homes nog niet vaak hebben: basisfuncties om het hele huis écht smart te maken, en een makkelijke installatie van een smart home. Ikea demonstreerde aan The Verge twee oplossingen.

Sneltoetsen passen een ruimte in één keer aan

Om het huis écht helemaal smart te maken maakt Ikea sneltoetsen. Hier komen plaatjes op te staan van bijvoorbeeld een lampje of een bed. Met de sneltoets kan je een hele ruimte in één keer aanpassen.

Wil je bijvoorbeeld tv gaan kijken? Als je op de sneltoets drukt gaan de gordijnen dicht, worden de lichten gedimd en gaat het volume van de speaker omhoog. Het is ook ideaal voor gasten, kinderen zonder iPhone, of bijvoorbeeld Siri die altijd meeluistert.

Makkelijke installatie

Het installeren van een smart home is nu vaak lastig en werkt niet altijd even goed. Ikea wil daar verandering in brengen door het installeren simpeler te maken en waar het kan producten al op elkaar aan te sluiten. Zo hoef je dat zelf niet meer te doen.

De zogenaamde Trådfi Gateway is nodig om Ikea smart apparaten te koppelen met een app of Siri. Dat kan lastig zijn, omdat je de apparaten niet direct koppelt, maar juist met de schakelaar of sensor koppelt die de apparaten aanstuurt. Dat is verwarrend en Ikea werkt aan een oplossing om apparaten direct aan te sluiten, zonder de omweg via een schakelaar of sensor.



Smart Home standaard

Ikea is nog druk bezig met de ontwikkeling, maar hoopt de nieuwe manier van smart homes volgend jaar te lanceren. Ikea is onderdeel van de Zigbee-standaard. Onlangs heeft het Zweedse bedrijf zich aangesloten bij een werkgroep om een universele open smart home-standaard te ontwikkelen. Apple is ook onderdeel van deze werkgroep. Dit zou het ook makkelijker moeten maken voor gebruikers om smart home apparaten aan te sluiten.

