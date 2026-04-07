iPhone 18 krijgt vernieuwd design – dit wordt de grootste verandering

Apple werkt aan een vernieuwd ontwerp voor de iPhone 18. Dit wordt de grootste verandering bij het design van de iPhone 18!

iPhone 18 design

Het is inmiddels even geleden dat de iPhone 17 is uitgebracht, waardoor er steeds meer geruchten over de iPhone 18 opduiken. Apple werkt op de achtergrond aan de iPhone 18, die zowel onder als boven de motorkap wordt aangepast. Bij de iPhone 18 zien we naar verluidt grotendeels hetzelfde design als bij de iPhone 17, waarbij de nieuwe kleuren de grootste verandering in het ontwerp worden.

Apple brengt de iPhone ieder jaar in een reeks nieuwe kleuren uit en dat is bij de iPhone 18 naar verluidt niet anders. Volgens geruchten worden de nieuwe kleuren de belangrijkste verandering bij het design van de iPhone 18. Bij de iPhone 17 kun je kiezen uit lavendel, saliegroen, nevelblauw, zwart en wit. De zwarte en witte uitvoering zien we waarschijnlijk terug bij de iPhone 18, naast drie compleet nieuwe kleuren. Het is nog onduidelijk welke tinten dit zijn, Apple test nu vermoedelijk verschillende kleuren.

Nieuwe kleuren iPhone 18 Pro (Max).

Geen zwart bij de iPhone 18 Pro (Max)

De kleuren van de iPhone 18 zijn nog niet gelekt, maar dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) wél het geval. Het is de verwachting dat de Pro-modellen in de kleuren (fel)rood, koffiebruin en paars verkrijgbaar zijn. Mogelijk komt daar ook nog een witte of zilveren uitvoering bij. Wel duidelijk is dat de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max geen zwarte optie krijgen. Bij de iPhone 17 Pro (Max) ontbreekt de zwarte uitvoering eveneens.

Waar de nieuwe kleuren de grootste verandering zijn bij het design van de iPhone 18, werkt Apple aan grotere aanpassingen bij de Pro-modellen. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen een vernieuwd Dynamic Island. Bij deze iPhones verdwijnt de Face ID-sensor onder het scherm, dus deze wordt niet meer in het Dynamic Island geplaatst. Het Dynamic Island wordt daarom veel kleiner bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Zo houd je meer ruimte op het scherm over.

Kleiner Dynamic Island bij de iPhone 18 Pro (Max).

Het compactere Dynamic Island komt alleen naar de iPhone 18 Pro (Max), bij het design van de iPhone 18 wordt deze verandering niet verwacht. Apple brengt niet alle iPhone 18-modellen in 2026 uit, alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar. De voordeligere iPhone 18 en iPhone 18e volgen pas in het voorjaar van 2027. Op die manier probeert Apple de release van nieuwe iPhones over het hele jaar te spreiden.

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komen in september 2026 en krijgen de A20 Pro-chip. Verder krijgen ze meer camerafuncties, wordt de satellietverbinding uitgebreid en passen de kleuren van de glazen en aluminum behuizing beter bij elkaar.