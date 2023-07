Dit Apple Watch bandje is 50 keer goedkoper (zie jij welke echt is?)

Dit bandje voor de Apple Watch is 50 keer goedkoper dan het origineel. Maar hoe zie je welk bandje echt is en welke nep?

Dit Apple Watch bandje is 50 keer goedkoper

Er zijn inmiddels ontzettend veel bandjes voor je Apple-horloge. Het is leuk om ze regelmatig te wisselen, zodat je altijd een bandje hebt wat bij je kleding past. Ook mooi: wanneer je ooit een nieuwe Apple Watch koopt, kun je de bandjes blijven gebruiken.

Het is alleen jammer dat veel van de bandjes behoorlijk prijzig zijn. Zo is het sportbandje voor de Apple Watch ‘maar’ 49 euro. Maar voor een gevlochten solobandje betaal je 99 euro.

Op verschillende websites worden deze bandjes aangeboden voor een fractie van de prijs. Daarom namem we de proef op de som en kochten een van de goedkoopste bandjes die we konden vinden. Dit was een Alpine-bandje voor iets meer dan 2 euro. De adviesprijs van een echt Alpine-bandje is 99 euro.

We legden ze naast elkaar en keken naar de verschillen. Op het eerste gezicht lijken ze behoorlijk veel op elkaar, maar door eens goed te kijken kwamen er toch een aantal zaken bovendrijven die anders zijn. Zie jij welke Apple Watch-bandje echt is en welke nep op onderstaande foto?

Het is op de foto lastig te zien, maar we kunnen er kort over zijn: het linkse bandje is nep. En voor de oplettende kijker, de Apple Watch Ultra in deze foto is ook niet helemaal echt.

Afwerking is minder mooi

Waar je het neppe bandje vooral aan kunt herkennen is de afwerking. Die is wel een stuk minder. Vooral bij de aansluitingen om het bandje aan de Apple Watch vast te maken zie je lelijke stiksels bij het fake bandje.

Materiaal voelt goed, met kleine verschillen

Het materiaal van het neppe bandje voelt vrijwel hetzelfde als het origineel. Beide zijn iets rekbaar en voelen glad en zacht aan. Het echte bandje voelt wel net iets gladder.

Kleine details geven nep Apple Watch bandje weg

Op het echte Apple Watch bandje zie je in het klein de grootte van het bandje staan. Ook op de zijkant van de gesp staat bij het echte bandje ‘Assembled in China’. Bij het neppe bandje staat hier niets.

Kleur heeft een klein verschil

Beide bandjes hebben een felle, oranje kleur. De kleur van het neppe Apple Watch bandje is wel ietsjes lichter van kleur. Maar je moet ze beide naast elkaar leggen om dat te zien.

Nep Apple Watch bandje is best oké

Toch doet het neppe bandje veel goed. Het bandje voelt hetzelfde aan (ook om je pols). De Apple Watch blijft goed zitten en het bandje is net zo makkelijk weer te verwijderen.

Wanneer je het bandje draagt zie je vrijwel niet dat het een nep Apple Watch bandje is. Je moet je dan zelf maar even afvragen of je toch liever een echt bandje koopt voor 50 keer de prijs van een fake bandje …