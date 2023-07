Nu te koop: Apple sneakers (maar je moet er wel snel bij zijn)

Wist je dat er ook schoenen van Apple zijn? Maar om deze Apple sneakers te kopen moet je snel zijn en diep in de buidel tasten.

Sneakers van Apple zijn nu te koop

Ben je fan van Apple en ook nog eens een sneaker-fanaat? Dan hebben goed nieuws voor je. Je kunt nu de bezitter worden van echt Apple sneakers. Je moet alleen wel snel zijn.

De Apple-sneakers zijn te koop bij Sotheby’s, dit is een internationaal veilinghuis dat ook in Nederland actief is. Ze kosten alleen wel een flinke duit (50.000 dollar), maar dan heb je ook echte schoenen van Apple.

Dat de schoenen van Apple zijn is niet te missen. Het logo pronkt op de zijkant van de schoen en staat ook groot op de tong. Dit is wel het oude regenboog-logo dat Apple in die tijd gebruikte. Het logo was ruim twintig jaar te zien, tot 1998. Vanaf dat moment is het langzaam uitgefaseerd.

Omega Sports Apple Computer Sneakers

Deze Apple sneakers waren ooit een eenmalige release tijdens een beurs in de jaren negentig. Ze zijn daarom al behoorlijk op leeftijd, maar dat lees je ook in de beschrijving. Hierin staat dat de sneakers ‘nieuw-in-de-doos’ zijn. Maar dat de bijbehorende conditie ‘in lijn der verwachting is’ gezien de leeftijd.

Dat betekent dat de schoenen wat verkleurd zijn en dat er kleine imperfecties te zien zijn. Daarnaast is het ook mogelijk dat deze schoenen sneller slijten dan moderne sneakers. Een pluspunt is er wel: je krijgt er een setje rode veters extra bij.

Ben je daadwerkelijk geïnteresseerd in deze Apple sneakers en wil je ze gaan dragen (wat me ons niet kunnen voorstellen met dit prijskaartje)? Houd dan wel rekening met de schoenmaat. Deze schoenen hebben een 10,5 US size. Dat is ongeveer maat 44 in Nederland.

