Door dit accessoire kan niemand stiekem meelezen op je iPhone

Je hebt het niet altijd in de gaten, maar veel mensen lezen stiekem mee op je iPhone wanneer ze de kans krijgen. Met dit accessoire kan dat niet meer.

Door dit accessoire kan niemand meelezen

Vooral op plekken zoals in het openbaar vervoer wordt er veel meegelezen. Dat kan ook bijna niet anders; je zit met veel mensen bij elkaar in een kleine ruimte en praktisch iedereen is iets met zijn telefoon aan het doen. Het meelezen gebeurt dan ook niet altijd bewust. Maar bewust of niet, met dit accessoire kun je het eenvoudig voorkomen.

Het accessoire is een screenprotector met privacy glass. Zo’n screenprotector beschermt je iPhone niet alleen tegen val- en/of stootschade, maar zorgt er ook voor dat het zicht op je scherm voor anderen wordt belemmerd. Daarmee vang je dus twee vliegen in één klap.

Wanneer je recht naar het scherm kijkt, merk je eigenlijk geen verschil met andere screenprotectors. Kijk je vanaf één van de zijkanten, dan zie je dat het scherm ineens helemaal zwart is. Zodoende kan er dus niemand meer met je meelezen, tenzij er iemand letterlijk over je schouder meekijkt. Zorg er dus voor dat je met je rug tegen een muur staat, dan weet je helemaal zeker dat niemand kan zien wat er op je scherm staat.

Verkrijgbaar in veel prijsklassen

Op internet vind je eindeloos veel verschillende screenprotectors met privacy glass, van 6 euro tot 40 euro of misschien nog wel meer. Je ziet ook direct dat de beoordelingen van al die screenprotectors behoorlijk uiteen lopen. Het is natuurlijk belangrijk dat deze accessoires zowel het beeld beperken als het scherm goed beschermen. Onze ervaring is dat de screenprotectors met privacy glass van Rosso dat allebei goed doen.

Voor elke iPhone is er wel zo’n accessoire van Rosso te vinden. Op de website van gsmpunt staan alle screenprotectors met privacy glass bij elkaar en hoef je alleen maar in te voeren welke iPhone je hebt. De meeste modellen koop je voor een bedrag van 19,95 euro.

De meeste modellen van Rosso worden geleverd met een handige installatietray, die naderhand bovendien als standaard fungeert. Die tray past precies over je iPhone en het enige wat je dan nog hoeft te doen, is de folie eraf te trekken. De screenprotector met privacy glass zit dan gelijk perfect en zonder luchtbellen op zijn plek.