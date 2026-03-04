iPhone 17e vs 16e: zoveel beter is de nieuwste budget-iPhone

De iPhone 17e is de nieuwste goedkope iPhone en opvolger van de iPhone 16e uit 2025 – zoveel beter is de 17e ten opzichte van zijn voorganger.

iPhone 17e vs iPhone 16e

Apple heeft de nieuwe iPhone 17e gepresenteerd op maandag 2 maart. De startprijs van de nieuwe iPhone is gelijk aan die van zijn voorganger destijds, maar daarvoor krijg je nu heel wat meer. We leggen de toestellen naast elkaar!

iPhone 17e iPhone 16e

6,1 inch Super Retina XDR OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A18-chip 256 GB of 512 GB opslagruimte 128 GB, 256 GB of 512 GB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Tot 26 uur video afspelen Tot 26 uur video afspelen Wit, Zwart en Zachtroze Wit en Zwart vanaf 719 euro € 539,-

Behuizing

Afgezien van de nieuwe kleur Zachtroze is er aan de buitenkant eigenlijk niets veranderd aan de iPhone 17e ten opzichte van de iPhone 16e. De toestellen zijn even groot en op 3 gram na ook even zwaar. Ze hebben ook allebei een aluminium frame en een glazen voor- en achterkant. Ook hebben ze allebei een actieknop en ontbreekt op beide toestellen een cameraregelaar.

Scherm

Ook aan het scherm is nauwelijks iets veranderd. Beide iPhones hebben een 6,1-inch scherm met een resolutie van 1170 x 2532 pixels en een maximale helderheid van 1200 nits. Het enige verschil is dat de iPhone 17e is voorzien van een nieuwe generatie Ceramic Shield glass en een anti-reflectiecoating. Het nieuwe scherm is daardoor beter beschermd tegen krassen en spiegelt ook minder.

Van tevoren gingen er geruchten dat de iPhone 17e een Dynamic Island zou krijgen in plaats van een notch. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Zowel de iPhone 16e als de iPhone 17e hebben een ‘ouderwetse’ notch boven in het scherm.

Camera

Aan de camera’s van de budgettoestellen heeft Apple ook al niets veranderd. De toestellen hebben allebei een 48-megapixel groothoekcamera en aan de voorkant een 12-megapixel groothoekcamera. Het enige wat is verbeterd, is de portretmodus. Op de iPhone 16e had die alleen een Diepteregeling, op de iPhone 17e is die uitgebreid met Scherpstelling. Zo kun je voortaan achteraf de focus nog aanpassen.

Prestaties

Hier zien we de grootste verschillen tussen de beide iPhones. De iPhone 17e draait namelijk op een A19-chip. De iPhone 16e heeft een chip van de vorige generatie: de A18. De 17e heeft bovendien hetzelfde C1X-modem als de iPhone Air. Dit modem is tot wel 2x sneller dan het C1-modem dat in de iPhone 16e zit. De hoeveelheid werkgeheugen is dan wel weer gelijk gebleven. Die bedraagt op beide toestellen 8 GB.

Verder is de optie met 128 GB opslagruimte op de iPhone 17e weggevallen. Daar heb je dus alleen de keuze uit 256 GB of 512 GB opslagruimte. Een ander verschil is nog dat de iPhone 17e is voorzien van MagSafe, wat op de iPhone 16e ontbreekt. Daardoor kun je nu ook allerlei accessoires gebruiken die MagSafe ondersteunen.

Batterij

Bij de batterij zien we ook nauwelijks wijzigingen. Beide iPhones hebben een batterij met een capaciteit van 4005 mAh en ook de batterijduur is met 26 uur video afspelen identiek. Het enige verschil is te danken aan de toevoeging van MagSafe. Daardoor gaat in elk geval draadloos opladen een stukje sneller, namelijk met 15 watt in plaats van 7,5 watt.

Voordelen iPhone 17e Snellere processor

Snellere processor MagSafe

MagSafe Dubbele hoeveelheid opslagruimte voor dezelfde prijs Nadelen iPhone 17e Wil je 512 GB opslagruimte, dan betaal je relatief veel extra (969 euro)

Voordelen iPhone 16e Inmiddels goedkoper verkrijgbaar Nadelen iPhone 16e Langzamere processor

Langzamere processor Geen MagSafe

Conclusie: iPhone 17e vs iPhone 16e

Apple heeft aan de iPhone 17e niet zo gek veel veranderd ten opzichte van de iPhone 16e. Er zit een snellere processor in, er is MagSafe toegevoegd, er zit een sneller modem in en je krijgt dubbel zoveel opslagruimte voor dezelfde prijs. Verder gaat alleen draadloos opladen wat sneller en is de portretmodus wat verbeterd. En dat is het dan wel zo’n beetje. De iPhone 17e is zonder meer beter dan de iPhone 16e, maar de prijs had nog wel wat lager mogen zijn.

iPhone 17e kopen?

Als je van plan bent om een iPhone 17e aan te schaffen, dan kun je vanaf 4 maart om 15:15 uur een pre-order plaatsen. Op 11 maart ligt het nieuwe toestel in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops voor je neergezet.

iPhone 17e zonder abonnement:

