Deze iPads moet je in 2026 níét meer kopen (om deze reden)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
30 juni 2026, 18:46
1 min leestijd
Deze iPads moet je in 2026 níét meer kopen (om deze reden)

Met iPadOS 27 neemt Apple afscheid van een paar oudere iPads. Deze modellen moet je daarom niet meer kopen.

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Deze iPads moet je in 2026 níét meer kopen (om deze reden)

Ben je van plan om in 2026 een iPad te kopen? Dan is het verstandig om even goed op te letten welk model je kiest. Sommige oudere iPads lijken extra aantrekkelijk door hun lage prijs, maar vaak krijgen die geen update meer naar iPadOS 27. En dat maakt ze meteen een stuk minder interessant.

nieuwe iPads in 2024

Apple brengt iPadOS 27 later dit jaar uit en daarmee vallen opnieuw een paar oudere modellen af. Deze iPads kregen nog wél iPadOS 26, maar zijn niet meer geschikt voor iPadOS 27:

Zie je een van deze modellen als aanbieding voorbij komen? Dan kun je ze beter laten liggen. Ze werken voorlopig nog wel, maar je mist straks nieuwe functies, verbeteringen en op termijn ook belangrijke beveiligingsupdates.

Vooral bij een iPad die je nog jaren wilt gebruiken, is dat zonde van je geld. Om die reden kun je beter ook de reguliere iPad (ook die uit 2025) links laten liggen. Die heeft namelijk géén ondersteuning voor Apple Intelligence.

Dat betekent ook weer niet dat je per se het duurste model moet kopen. Er zijn genoeg iPads die wél klaar zijn voor iPadOS 27. Een goede keuze is dan de vorige iPad Air, die uit 2025 met een M3-chip. Deze iPad is er in 11 en 13 inch en is een goede keuze als je veel multitaskt, tekent of de iPad als laptopvervanger gebruikt.

Apple iPad Air 2025 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad Air 2025

11 inch

128 GB

€ 579,00

3 dagen

Bekijk bij Proshop
Proshop

Apple iPad Air 2025

11 inch

128 GB

€ 595,00

2 dagen

Bekijk bij Conrad
Conrad

Apple iPad Air 2025

11 inch

128 GB

€ 599,00

1 dag

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza
Vergelijk alle Apple iPad Air 2025 prijzen

Wil je liever een kleinere iPad? Dan is de iPad mini uit 2024 met A17 Pro-chip nog steeds een slimme optie. Deze tablet heeft ondersteuning voor Apple Intelligence en werkt samen met de Apple Pencil Pro.

Apple iPad mini 2024 deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPad mini 2024

8.3 inch

128 GB

Zonder mobiel internet

€ 575,00

2 dagen

Bekijk bij Conrad
Conrad

Apple iPad mini 2024

8.3 inch

128 GB

Zonder mobiel internet

€ 689,00

1 dag

Bekijk bij Coolblue
Coolblue

Apple iPad mini 2024

8.3 inch

128 GB

Zonder mobiel internet

€ 689,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
Vergelijk alle Apple iPad mini 2024 prijzen

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
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Apple iPad mini 2024
Apple iPad mini 2024

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