Win de nieuwe Fitbit Air: de schermloze fitnesstracker die je wél wilt dragen (ADV)

Google gooit het roer om met de allernieuwste Fitbit. Deze tracker heeft geen afleidend scherm, maar focust volledig op pure rust en minimalistisch design. En jij kan hem nu bij iPhoned winnen. We vertellen je er alles over.

Maak kans op de Fitbit Air

Geen felle lichten, geen constante stroom aan notificaties, maar pure focus op jouw welzijn. De Fitbit Air bewijst dat een fitnesstracker ook stijlvol kan zijn. Hoewel het minimalistische design geen scherm heeft, mist hij geen enkel detail. De Air houdt je hartslag nauwlettend in de gaten en brengt je nachtrust feilloos in kaart. Van diepe slaapfases tot je ademhaling en herstel: dit slimme polsbandje analyseert alles in stilte, zodat jij ongestoord kunt leven.

In samenwerking met Google mogen wij drie van deze Fitbits weggeven. Om kans te maken vragen we je om Google Nederland op Instagram te volgen. Je meldt je vervolgens aan via dit formulier. Meedoen kan overigens tot en met donderdag 2 juli 2026.

Dit is de Fitbit Air: schermloze fitnesstracker

De Fitbit Air heeft geen scherm, maar toch meet hij al je sportactiviteiten en houdt-ie je gezondheid nauwlettend in de gaten. Hij houd je hartslag in de gaten, maar je weet dankzij de Fitbit Air ook precies hoe je slaapt. Dit slimme polsbandje analyseert tijdens het slapen de verschillende fases van je slaap, houd je ademhaling bij en je herstel.

Je verbind hem met de Google Health-app op je iPhone, waar je al deze data afleest. Hier kan je tevens persoonlijke fitnessschema’s opstellen via Gemini. Deze worden gebaseerd op je doelen, dagelijkse routine en realtime gezondheidsdata.

Ga je zwemmen, dan kan je hem gewoon omhouden. Hij is verkrijgbaar in twee soorten, textiel en silliconen, die beide tot 50 meter diep in het water kunnen. De batterij van de Fitbit Air gaat trouwens zeven dagen mee. Is hij bijna leeg en heb je haast? Dan hoeft-ie slechts vijf minuten aan de lader om weer een volle dag mee te kunnen. Volledig opladen duurt ongeveer 90 minuten.

Zo doe je mee aan de winactie

Van Google mogen we drie van onze lezers blij maken met een Fitbit Air. Welke kleur het wordt, mag je zelf bepalen. Zo doe je mee:

Volg Google Nederland op Instagram (ja, dit controleren we écht); Vervolgens meld je je aan via onderstaand formulier; Je doet mee!

Meedoen kan tot en met donderdag 2 juli. Daarna wijzen we willekeurig een winnaar aan. Succes!