Mis Tunesië – Nederland niet: zo kijk je de livestream in het buitenland (ADV)

In dit artikel leggen we uit hoe je de livestream van Tunesië – Nederland met een VPN veilig in het buitenland kunt kijken op al je Apple-apparaten, zodat je geen minuut van de wedstrijd hoeft te missen.

Zo mis je geen minuut van de wedstrijd in het buitenland

Tunesië – Nederland wordt op 26 juni om 01:00 uur gespeeld. Dat is geen wedstrijd waarbij je vlak voor de aftrap nog rustig wilt uitzoeken hoe je de livestream gaat kijken, zeker niet als je op vakantie bent in het buitenland. Wil je het duel live en veilig volgen op je iPhone, iPad, Mac of Apple TV, dan is het verstandig om ruim van tevoren te controleren of alles goed werkt en een VPN te gebruiken.

Het is namelijk extra vervelend om vlak voor de aftrap te ontdekken dat de stream niet beschikbaar is in het land waar je verblijft, of dat je nog instellingen moet aanpassen. Door alles vooraf goed in te stellen, voorkom je stress en kun je direct inschakelen zodra Tunesië en Nederland het veld betreden.

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Wil je gebruikmaken van een VPN? Dan is er een interessante deal beschikbaar. CyberGhost VPN is een betrouwbare en veilige VPN-dienst die momenteel verkrijgbaar is voor slechts 1,59 euro per maand, inclusief een geld-terug-garantie van 45 dagen. Zo kun je de dienst dit WK gemakkelijk zonder risico uitproberen.

Stap voor stap klaar voor Tunesië – Nederland

Nederland – Tunesië, de laatste groepswedstrijd van Oranje in Groep F, wordt in de vroege ochtend van vrijdag 26 juni live en gratis uitgezonden op NPO 1 (aftrap rond 01:00 uur Nederlandse tijd, omdat de wedstrijd in Kansas City wordt gespeeld). De wedstrijd is ook te bekijken via de NPO Start-app en website, en voor Ziggo-abonnees via Ziggo GO.

Met deze informatie kun je onderstaande checklist gebruiken om ervoor te zorgen dat je de wedstrijd Tunesië – Nederland overal kunt volgen:

Controleer waar Tunesië – Nederland officieel wordt uitgezonden

Download de NPO- of NOS-app op je iPhone, iPad, Mac of Apple TV

Log vooraf in met je accountgegevens

Controleer of je abonnement actief is

Maak verbinding via een dienst zoals CyberGhost met een server in Nederland waar de stream beschikbaar is

Open de app en test of de livestream of andere live-uitzendingen werken

Zorg voor een stabiele wifi- of mobiele internetverbinding

Gratis VPN vs betaald: dit is het verschil bij sportstreams

Bij het streamen van live sport is een stabiele en betrouwbare VPN extra belangrijk. Gratis VPN-diensten lijken aantrekkelijk, maar hebben vaak duidelijke beperkingen zoals datalimieten, lagere snelheden en overbelaste servers, waardoor de verbinding kan haperen tijdens de wedstrijd. Daarnaast is de keuze aan serverlocaties meestal beperkter, wat invloed kan hebben op de beschikbaarheid en stabiliteit van de stream.

Een betaalde VPN biedt in de praktijk een constantere verbinding, betere prestaties en meer serveropties, wat vooral bij live sportuitzendingen het verschil kan maken tussen soepel kijken of storende onderbrekingen.

Dit is waarom je de wedstrijd niet overal kunt volgen

Houd er rekening mee dat streamingdiensten en uitzendrechten per land kunnen verschillen. Een dienst die in Nederland een livestream aanbiedt, kan in het buitenland andere mogelijkheden hebben of zelfs niet beschikbaar zijn. Daarom is het verstandig om vooraf te controleren waar je de wedstrijd kunt kijken op jouw vakantiebestemming.

Kijk je via de hotelwifi, campingwifi of een openbaar netwerk op een luchthaven, dan is een VPN een handige aanvulling. Een VPN versleutelt je internetverkeer, wat bijdraagt aan een veiligere verbinding op openbare wifi-netwerken. Daarnaast zorgt een VPN ervoor dat je toegang behoudt tot diensten en accounts die je normaal gesproken thuis ook gebruikt.

Streamingdiensten bepalen zelf welke content in een bepaald land mag worden aangeboden en kunnen aanvullende controles uitvoeren. Een VPN is daarom een handig hulpmiddel voor extra online privacy en om tijdens je reis toegang te houden tot jouw favoriete online diensten.

Zo werkt CyberGhost VPN op iPhone en Apple TV

Begin met het downloaden van de CyberGhost VPN-app op je iPhone, iPad of Mac. Log daarna in met je account zodat je toegang hebt tot alle functies en servers. Open vervolgens de app en kies een geschikte serverlocatie. In de praktijk kies je meestal een land waar de streamingdienst die de wedstrijd uitzendt beschikbaar is. Tik daarna op verbinden en wacht tot de VPN-verbinding actief is.

Als de verbinding staat, ga je naar de streamingapp waar de wedstrijd wordt uitgezonden en open je de livestream om te controleren of alles werkt. Wil je de wedstrijd liever op groot scherm kijken, dan is een Apple TV extra handig. Je kunt daar ook de CyberGhost-app gebruiken of je verbinding via je netwerk delen, zodat je het duel van Tunesië – Nederland comfortabel op je televisie kunt volgen.

Let op: VPN’s zoals CyberGhost zijn in de eerste plaats privacy en veiligheidstools. Het is niet toegestaan om auteursrechten te schenden of gebruiksvoorwaarden te overtreden. De aanbieder heeft geen inzage in je activiteiten terwijl je verbonden bent, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden, eventuele voorwaarden van derden en de lokale wetgeving.

