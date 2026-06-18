Nederland – Zweden kijken? Zo volg je overal het WK 2026 (ADV)

Komend weekend speelt Oranje zijn tweede WK-wedstrijd tegen het sterke Zweden. Wil je de wedstrijd volgen, maar ben je in het buitenland? Dan is er een handige manier om toch niets te hoeven missen. Hieronder vertellen we je er meer over.

Volg de wedstrijd Nederland – Zweden op de voet (waar je ook bent)

Na het gelijkspel tegen Japan is het voor Nederland belangrijk om in de resterende groepswedstrijden het verschil te maken in de poule. Met het huidige resultaat blijft alles nog mogelijk, waardoor elke wedstrijd zwaar weegt.

In het duel van 19.00 uur tegen Zweden wacht bovendien een lastige tegenstander. De absolute uitblinker bij de Zweden is zonder twijfel Viktor Gyökeres, die in topvorm verkeert. Daardoor kan Nederland opnieuw rekenen op een flinke uitdaging om de volgende stap richting de knock-outfase veilig te stellen.

Tijdelijk voor minder dan 2 euro én 3 maanden gratis

Ben je op vakantie in het buitenland en wil je het WK toch live volgen? Met een VPN kun je je digitale locatie naar Nederland verplaatsen, zodat je via de NOS-livestream gewoon kunt kijken, waar je ook bent. Speciaal rondom het WK is er een actie bij VPN Nederland: je betaalt momenteel slechts 1,59 euro per maand voor het eerste jaar en krijgt daarbovenop drie maanden gratis.

Waarom je de wedstrijd niet overal kunt volgen in het buitenland

Dat je een WK-wedstrijd niet overal ter wereld kunt bekijken, komt door de manier waarop uitzendrechten zijn geregeld. Omroepen en streamingdiensten kopen namelijk exclusieve rechten per land of regio om sportevenementen uit te zenden.

De NOS mag de wedstrijden bijvoorbeeld alleen in Nederland aanbieden, terwijl in andere landen weer andere partijen de rechten hebben.

Daardoor wordt jouw locatie online gecontroleerd via je IP-adres. Bevind je je in het buitenland, dan krijg je vaak de lokale uitzending te zien of heb je geen toegang tot de Nederlandse livestream. Het draait dus niet om per se om technische beperkingen, maar om afspraken en licenties tussen de FIFA en de verschillende mediapartijen.

Dit zijn de andere voordelen van VPN Nederland

VPN Nederland biedt drie verschillende abonnementen, zodat je kunt kiezen wat het beste aansluit bij jouw gebruik en looptijd. Het halfjaarabonnement kost tijdelijk slechts 5,99 euro per maand en komt neer op 35,94 euro voor de eerste zes maanden in plaats van 59,70 euro. Daarmee krijg je betrouwbare online bescherming, gebruik op al je toestellen, toegang tot een wereldwijd servernetwerk, onbeperkte internetvrijheid en 24/7 Nederlandse klantenservice.

De populairste optie is het jaarabonnement met 80 procent korting en drie maanden gratis. Je betaalt voor de eerste periode slechts 23,85 euro in plaats van 149,25 euro, wat neerkomt op slechts 1,59 euro per maand.

Dit pakket biedt krachtige online beveiliging, onbeperkt gebruik op apparaten, toegang tot een wereldwijd servernetwerk en maximale online vrijheid, inclusief dezelfde 24/7 ondersteuning. Voor wie flexibel wil blijven is er ook een maandelijks abonnement van 9,95 euro, zonder lange verplichting en met dezelfde basisfunctionaliteiten.