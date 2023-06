Apple Watch Series 8 goedkoper dan ooit: flink in prijs gedaald

Het is bijna vaderdag! Verwen je vader met een Apple Watch, want verschillende smartwatches van ons favoriete merk zijn nu voor een fijn prijsje te verkrijgen bij Belsimpel.

Vaderdag bij Belsimpel

Zondag 18 juni mogen we onze vader extra in het zonnetje zetten, want het is bijna vaderdag. Zodat jij een goed cadeau kunt scoren, heeft Belsimpel weer acties lopen. Ook een aantal Apple-gadgets haal je nu voor een fijn prijsje in huis. Wacht niet te lang, want bij deze deals geld weer OP = OP!

Apple Watch Series 8: tot 100 euro voordeel

De Apple Watch 8 Series heeft het ontwerp dat we gewend zijn van de Apple Watch, maar met een paar nieuwe functies. Zo heeft het nieuwste model nu een temperatuursensor en de crashdetectie die we kennen van recente iPhones. Zodra de Watch registreert dat je een ongeluk hebt gehad en je niet binnen 10 seconden reageert, worden de hulpdiensten gebeld.

Verder doe je nu tot wel 36 uur met één acculading dankzij de speciale ‘low power mode’. Zonder deze modus is dat 18 uur. Natuurlijk check je op je pols nog altijd alle meldingen die op je telefoon binnenkomen, meet je gezondheidswaardes zoals je hartslag en houdt je al je work-outs bij.

De Watch Series 8 is verkrijgbaar in zowel 41mm als 45mm en in verschillende kleuren. Ter ere van vaderdag is-ie nu bovendien tijdelijk in prijsverlaagd bij Belsimpel. De korting zit al verwerkt in de prijs, dus hier hoef je zelf verder niets voor te doen!

Apple Watch SE 2022 in prijs verlaagd

Vind jij de Apple Watch Series 8 te duur als vaderdag cadeau? Dan is de Watch SE 2022 een goed alternatief. Deze betaalbare Watch maakt gebruik van dezelfde chip als zijn duurdere broer. Daardoor is hij net zo snel en krachtig. Ook maak je gebruik van belangrijke functies als de crashdetectie en verschillende sensoren om je gezondheid en sportactiviteiten in de gaten te houden.

In vergelijking met de Watch Series 8 is het scherm echter net wat kleiner en ontbreekt het Always On-display. Verder meet je onder andere het zuurstofniveau in je bloed niet met deze smartwatch. Tijdelijk zijn ook hier diverse modellen van bij Belsimpel blijvend in prijs verlaagd. Zo haal je de Watch SE 2022 al vanaf 274,95 euro in huis.

Apple iPad Pro 2021: tot 85 euro voordeel

Misschien is een iPad wel een goede aankoop voor de oude heer. De Apple iPad Pro 2021 met 128GB opslagruimte en 11 inch-scherm haal je nu het voordeligst in huis via Belsimpel. Dankzij zijn M1-chip – die ook in de 13-inch MacBook Pro 2021 zit – is hij razendsnel en op zijn Liquid Retina XDR-display kijk je je favoriete series comfortabel. Dat kan ook onderweg zonder problemen, want de iPad biedt 5G-ondersteuning.

Niet gevonden wat je zocht?

Ondanks deze goede deals toch geen passend cadeau gevonden voor je vader? Gelukkig heeft Belsimpel nog veel meer vaderdag-aanbiedingen. Je checkt ze allemaal via de knop hieronder.