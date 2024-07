Apple Watch nu goedkoper dan 200 euro: hier haal je de smartwatch

Ben je nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? Dan is dit het moment om er een te kopen, want de Apple Watch SE 2022 is nu goedkoper dan 200 euro. Hier krijg je hem!

Apple Watch SE veel goedkoper

Goed nieuws als je van plan bent om binnenkort een nieuwe smartwatch te halen, want de Apple Watch SE is nu veel goedkoper. Waar Apple een startprijs van 297 euro vraagt, kun je de Apple Watch SE 2022 met Nike-bandje nu al voor 197 euro halen bij de MediaMarkt! Deze prijs geldt voor zowel de uitvoering van 40 als 44 millimeter. Dat is een hoge korting, want de startprijs van de Apple Watch SE 2022 (44 mm) is 309 euro.

Je bespaart bij de kleinere uitvoering 34 procent, bij de grotere behuizing is de prijs zelfs 40 procent lager dan de originele vraagprijs. Het maakt daarbij niet uit of je kiest voor de witte of de zwarte behuizing, beide toestellen kosten nu nog maar 197 euro. Als je de Apple Watch SE 2022 nu bestelt bij MediaMarkt, heb je de smartwatch morgen al in huis. Bekijk de aanbieding hieronder!

Alle functies van de smartwatch

De Apple Watch SE is de goedkoopste smartwatch die Apple op dit moment verkoopt, maar dat zie je niet terug in alle functies van het toestel. Het apparaat draait op de S8-chip, die we ook in de Apple Watch Series 8 zien. De Apple Watch SE 2022 is daardoor even snel als de (veel) duurdere Apple Watch Series 8. Daarnaast beschikt de smartwatch over gezondheidsfuncties als het meten van je hartslag, registreren van work-outs en het bijhouden van je slaap.

De accu van de Apple Watch SE 2022 gaat tot 18 uur mee, maar met de energiebesparingsmodus ingeschakeld is dat nog langer. Het toestel is waterbestendig, waardoor je de Apple Watch SE ook kunt gebruiken als je gaat zwemmen. De smartwatch biedt uiteraard ondersteuning voor vrijwel alle trainingen, zoals hardlopen, wandelen, fietsen, roeien, yoga, krachttraining en nog veel meer.

Apple Watch SE 2022 veel goedkoper halen

De Apple Watch SE 2022 is voorzien van geavanceerde functies als SOS-noodmelding, crash- en valdetectie. Dat zijn features die je hopelijk nooit hoeft te gebruiken, maar wel goed van pas komen als je de hulpdiensten onverhoopt moet contacteren. Verder biedt de Apple Watch SE 2022 ondersteuning voor Apple Pay en werkt de smartwatch met de iPhone X en nieuwer.

Door de krachtige S8-chip is de Apple Watch SE 2022 de komende jaren verzekerd van nieuwe watchOS-updates. Ben je van plan om de Apple Watch SE 2022 te kopen? Wacht dan niet te lang, want het gaat om een tijdelijke korting bij de MediaMarkt. Je kunt de Apple Watch SE 2022 nu veel goedkoper halen en betaalt geen verzendkosten. Als je de Apple Watch nu bestelt, wordt die morgen bij je thuis afgeleverd.

Is de Apple Watch SE 2022 uitverkocht bij de MediaMarkt? Bekijk de beste prijzen van de smartwatch dan hier: