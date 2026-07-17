Deze American Express-bonus levert je direct duizenden extra punten op

Met een American Express-kaart profiteer je niet alleen van eenvoudig betalen, maar ook van allerlei extra voordelen. Zo ontvang je tijdelijk een aantrekkelijke bonus bij het aanvragen van een kaart en kun je punten sparen voor reizen, upgrades en andere beloningen. In dit artikel ontdek je hoe je het maximale uit je American Express-kaart haalt.

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American Express deelt tijdelijk 50.000 punten uit

Met een American Express-kaart kun je gemakkelijk betalen via Apple Pay, zelfs als jouw eigen bank deze functie nog niet aanbiedt. Bovendien spaar je punten met vrijwel iedere aankoop. Deze punten kun je later gebruiken voor mooie reisvoordelen, zoals vliegtickets, hotelverblijven of een upgrade naar Business Class.

Wie nu een American Express Platinum Card aanvraagt, profiteert tijdelijk van een extra hoge welkomstbonus van 50.000 Membership Rewards-punten. Deze actie loopt tot en met 29 juli 2026. Wil je nog profiteren van deze bonus, dan is het verstandig om niet te lang te wachten.

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American Express bonussen: dit is jouw aanbieding

Momenteel heeft American Express een aantal aantrekkelijke welkomstaanbiedingen voor zowel de reguliere kaarten als de Flying Blue-kaarten. Kies je voor de American Express Platinum Card, dan ontvang je 50.000 Membership Rewards als welkomstbonus. Daarnaast profiteer je van onbeperkte loungetoegang op luchthavens wereldwijd en kun je drie keer per jaar gebruikmaken van Dining for 2.

De American Express Gold Card biedt verschillende reisvoordelen. Zo profiteer je van vier gratis lounge-bezoeken per jaar, waardoor je comfortabeler kunt wachten op je vlucht. Daarnaast kun je twee keer per jaar gebruikmaken van Dining for 2 en genieten van een etentje met een extra voordeel.

KLM-fans opgelet: profiteer nu van duizenden Flying Blue Miles

Voor reizigers die regelmatig met KLM of SkyTeam vliegen, zijn er ook interessante Flying Blue-aanbiedingen. De American Express Flying Blue Gold Card levert momenteel 5.000 Flying Blue Miles op als welkomstbonus. Bovendien ontvang je 30 Experience Points (XP) voor je Flying Blue-status, profiteer je van autohuurprivileges en ben je verzekerd met een uitgebreide reis- en ongemakkenverzekering.

Ga je voor de American Express Flying Blue Platinum Card, dan ontvang je 10.000 Flying Blue Miles als welkomstbonus. Een uniek voordeel van deze kaart is dat je je partner of iemand anders ook een Flying Blue Platinum-status kunt geven. Daarnaast profiteer je uiteraard van alle voordelen die ook bij de Flying Blue Gold Card horen.

Kaart Welkomstbonus Lounge XP Dining American Express Platinum 50.000 MR Onbeperkt – 3× American Express Gold – 4× – 2× Flying Blue Gold 5.000 Miles – 30 – Flying Blue Platinum 10.000 Miles – – –

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5 tips voor sneller American Express-punten sparen

Met American Express kun je op allerlei manieren punten verzamelen, maar de echte waarde zit in hoe je ze gebruikt. Met deze handige tips haal je meer uit je Membership Rewards en zorg je ervoor dat je gespaarde punten zoveel mogelijk opleveren.

1. Je dagelijkse boodschappen kunnen nu extra voordeel opleveren

Voor je dagelijkse uitgaven kun je eenvoudig punten verzamelen bij winkels waar je toch al komt. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen bij Jumbo of Dirk, waar je met je American Express-kaart ongemerkt blijft sparen. Ook voor cadeaus kun je profiteren bij winkels zoals MediaMarkt en Douglas. Een avondje naar de bioscoop? Ook bij Pathé verdien je punten met je aankopen.

Daarnaast wordt American Express door steeds meer webwinkels geaccepteerd en kun je ook eenvoudig betalen via Apple Pay. Kom je een webshop tegen die alleen PayPal aanbiedt? Koppel dan je American Express-kaart aan je PayPal-account en blijf alsnog punten opbouwen bij je aankopen.

2. Upgrade je Amex-kaart en pak duizenden extra punten

Je kunt ook extra punten verzamelen door je huidige kaart te upgraden via een zogenoemd ‘upgrade offer’. Stap je bijvoorbeeld over naar een Platinum Card, dan kun je afhankelijk van de lopende actie tienduizenden Membership Rewards-punten ontvangen. Het exacte aantal verschilt per aanbod.

Een upgrade kan vooral interessant zijn als je binnenkort grote uitgaven verwacht, zoals een verbouwing, nieuwe meubels of een andere grote aankoop. Door deze betalingen via je kaart te doen, verzamel je sneller punten die je later kunt inzetten voor bijvoorbeeld vliegtickets, upgrades of andere reisvoordelen.

3. Extra kaart aanvragen? Dit levert je meer punten op

Met meerdere kaarten kun je sneller punten verzamelen. Vraag bijvoorbeeld een extra kaart aan voor je partner of een familielid, zodat ook hun dagelijkse uitgaven bijdragen aan jouw puntensaldo. Houd er wel rekening mee dat jij als hoofdkaarthouder verantwoordelijk blijft voor alle betalingen en terugbetalingen die met de kaarten worden gedaan.

Een andere mogelijkheid is om je partner zelf een nieuwe American Express-kaart te laten aanvragen. Daarmee kan hij of zij profiteren van een eigen welkomstbonus, terwijl jij als bestaande klant mogelijk een extra referral bonus ontvangt. Zo kunnen jullie samen nog sneller punten opbouwen.

4. Deze simpele stap kan tot 50.000 Miles opleveren

Vind je de jaarlijkse kosten van je American Express-kaart niet meer opwegen tegen de voordelen? Dan kun je overwegen om je abonnement op te zeggen. In veel gevallen doet American Express vervolgens een zogenoemd retentie-aanbod om je als klant te behouden. De inhoud van dit aanbod verschilt per persoon en hangt onder andere af van je eerdere uitgaven met de kaart.

Zo’n retentie-aanbod kan bijvoorbeeld een flinke hoeveelheid extra punten of miles opleveren, soms tot wel 50.000 miles. Besluit je het aanbod toch niet te accepteren, dan kun je op een later moment mogelijk opnieuw een kaart aanvragen en profiteren van een nieuwe welkomstbonus.

5. Zo haal je meer waarde uit je Amex-punten

Haal het maximale uit je gespaarde punten door ze slim te gebruiken. De meeste waarde haal je vaak uit het inwisselen voor vliegtickets, waarbij het loont om te wachten op een goede deal. De maandelijkse Flying Blue Promo Rewards zijn hiervoor een handig startpunt. Spaar je Membership Rewards met een reguliere American Express-kaart? Dan kun je deze overzetten naar loyaliteitsprogramma’s van luchtvaartmaatschappijen of hotels.

Vooral tijdens tijdelijke transferbonussen kan dit extra voordeel opleveren, omdat je soms 20 tot 30 procent meer miles ontvangt voor je punten. Heb je geen reisplannen? Dan kun je je punten ook besteden in de American Express Rewards Shop, bijvoorbeeld aan cadeaukaarten.