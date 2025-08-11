Je hebt nu al de nieuwste iPhone voor minder dan 600 euro. En als je nog even iets meer moeite doet, heb je hem zelfs voor nóg minder.

Hier koop je de nieuwste iPhone onder de 600 euro (maar wees er snel bij)

De iPhone 16e is sinds februari 2025 te koop. De adviesprijs bij Apple voor dit toestel is 719 euro. Maar de nieuwste iPhone 16e is inmiddels een stuk goedkoper te vinden. Je hebt nu de iPhone 16e al voor minder dan 600 euro.

Let op: dit soort aanbiedingen zijn vaak tijdelijk. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent. Was je toch te laat en is de aanbieding al voorbij? Check dan ons iPhone 16e-prijsoverzicht. Dan weet je altijd wat de beste prijs is.

iPhone 16e nòg goedkoper

Vind je zelfs deze prijs toch nog iets teveel? Dan kun je het toestel zelfs nòg een stuk goedkoper vinden. Wanneer je er een abonnement bij neemt betaal je vaak nog wat minder voor je iPhone 16e. Zo heb je de iPhone 16e nu al voor 452 euro.

Voor de beste aanbiedingen met abonnement kun je het beste even onze iPhone 16e-abonnementen pagina bekijken. Je ziet dan ook meteen wat je extra kunt besparen.

De iPhone 16e in het kort

De iPhone 16e is Apple’s nieuwste budgettoestel en dat betekent dat hij wat goedkoper is dan een reguliere iPhone 16. Het is de opvolger van de iPhone SE 2022, maar dit nieuwe toestel heeft een berg nieuwe functies gekregen.

Apple heeft deze iPhone onder andere uitgerust met Face ID en daarmee is de thuisknop voorgoed verdwenen. Daarnaast is het scherm nu wat groter, namelijk 6,1 inch.

Daarnaast heeft de iPhone 16e onder de motorkap een A18-chip en heeft hij daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence. Dit maakt het de goedkoopste iPhone om Apple Intelligence te gebruiken. Met 8 GB werkgeheugen voert het toestel zelfs de zwaarste taken moeiteloos uit.

Wil je meer weten over de iPhone 16e? Lees dan onze iPhone 16e-review nog eens door!