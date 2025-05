iPhone 16e fors in prijs gezakt: nu voor minder dan 425 euro

Apple heeft de nieuwe iPhone 16e onlangs gepresenteerd, de perfecte opvolger van de iPhone SE 2022. Goed nieuws: het toestel is nu flink in prijs gezakt. iPhoned vertelt je waar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e flink in prijs gedaald: tot 297 euro

Apple heeft onlangs de gloednieuwe iPhone 16e gepresenteerd – de opvolger van de iPhone SE 2022. Dit model is ideaal voor wie een betaalbare iPhone zoekt zonder in te leveren op prestaties. En het wordt nog beter: de iPhone 16e is nu al flink in prijs verlaagd.

De iPhone 16e is uitgerust met de krachtige A18-chip, die zorgt voor razendsnelle prestaties en een indrukwekkende batterijduur. Het 6,1-inch display en de aluminium behuizing geven het toestel een luxe uitstraling.

De iPhone 16e heeft een adviesprijs van 719 euro, maar op dit moment is flink in prijs gedaald. Kies je voor een Vodafone-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 422 euro voor het toestel. Dat scheelt je maar liefst 297 euro op de toestelprijs.

Heb je liever geen abonnement, maar een los toestel? De iPhone 16e met 128 GB aan opslagruimte is los verkrijgbaar bij Phonemarket voor 638 euro.



iPhone 16e via een provider: kortingen tot 119 euro

Wil je de iPhone 16e flink goedkoper aanschaffen? Overweeg dan een combinatie met een abonnement bij je huidige provider! Kies je voor KPN? Daar kost de iPhone 16e 600 euro. Bij Vodafone betaal je momenteel 624 euro voor het toestel. Bij Odido en Ben leg je 648 euro neer voor het toestel.

Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Heb je al internet thuis? Dan is het slim om je mobiele abonnement te combineren met dezelfde provider. Zo profiteer je van extra voordelen, zoals korting op je maandbedrag, meer data of exclusieve acties die alleen voor combiklanten gelden.

iPhone 16e bij webwinkels: bespaar tot 297 euro

Bel en internet je veel en wil je een ruime bundel? Dan is het voordelig om de iPhone 16e aan te schaffen in combinatie met een abonnement via een webshop. Hoe groter je bundel, hoe meer korting je krijgt op de prijs van het toestel. En er is meer: bij alle providers krijg je nu drie maanden gratis Apple Music én drie maanden Apple TV+ cadeau!

Alles wat je wil weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e is een krachtige en moderne smartphone die alles in huis heeft voor de veeleisende gebruiker. Met de nieuwste A18-chip ben je verzekerd van bliksemsnelle prestaties, of je nu intensief multitaskt, games speelt of video’s bewerkt. Het toestel draait op iOS 18 en krijgt jarenlang updates, zodat je altijd beschikt over de nieuwste functies en beveiliging. De accuduur is met 26 uur indrukwekkend, waardoor je moeiteloos de dag doorkomt zonder tussentijds op te laden.

Het 6,1-inch Retina-display biedt heldere kleuren, scherpe details en een prettige kijkervaring – perfect voor het streamen van video’s of scrollen door je foto’s. De aluminium behuizing geeft de iPhone 16e een stijlvol en stevig uiterlijk, terwijl de camera alles vastlegt in verbluffende kwaliteit. Van haarscherpe portretten tot levendige video’s: deze iPhone levert elke keer weer topprestaties. Kortom: de iPhone 16e combineert snelheid, design en gebruiksgemak op het hoogste niveau – een slimme keuze voor wie vooruit wil.

Niet gevonden wat je zocht?

Is de deal niet meer beschikbaar of wil je een andere provider? Geen zorgen! De scherpste prijzen voor de iPhone 16e vind je in onze prijsvergelijker hieronder.