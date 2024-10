iPhone 16 Pro Max: koop je nu met 238 euro korting

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? De gloednieuwe iPhone 16 Pro Max is net uit, en je kunt het toestel nu al met een mooie korting aanschaffen! iPhoned legt je uit hoe.

Flinke korting op de iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max is Apple’s nieuwste toptoestel! Het apparaat is uitgerust met een groter oled-display met 120Hz ProMotion-technologie voor een vloeiende gebruikservaring. Aangedreven door de krachtige A18 Pro-chip biedt het toestel razendsnelle prestaties en een verbeterde batterijduur.

De smartphone heeft drie camera’s met grotere sensoren, waardoor je zelfs bij weinig licht schitterende foto’s maakt. Daarnaast kun je video’s in 4K opnemen met de iPhone. Met premium materialen, waterbestendigheid en uitgebreide beveiligingsfuncties zoals Face ID, zet de iPhone 16 Pro Max opnieuw de standaard voor high-end smartphones. Op dit moment koop je het toestel het voordeligst los bij Belsimpel, waar de 256 GB-versie voor 1479 euro wordt aangeboden.

Pak nu 238 euro voordeel met Vodafone bij GSMweb

Shop je bij webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, dan kun je flink besparen op je nieuwe telefoon. De prijs van het toestel hangt af van het gekozen abonnement. Met een kleinere bundel betaal je meer voor de telefoon, terwijl een grotere bundel, zoals onbeperkt internet, de prijs van de iPhone 16 Pro Max verlaagt.

Let wel op: bij een grotere bundel gaan je maandelijkse kosten omhoog. Wil je de iPhone 16 Pro Max zo voordelig mogelijk? Met een Vodafone-abonnement via GSMweb betaal je slechts 1241 euro voor het toestel, wat een besparing van 238 euro is ten opzichte van de adviesprijs.

Liever kopen bij je eigen provider? Profiteer van diverse voordelen

Ben je op zoek naar een goede deal voor de nieuwe iPhone 16 Pro Max? Het is voordelig om de telefoon te kopen in combinatie met een abonnement. Bij Odido krijg je de beste prijs: hier betaal je 1334 euro voor de iPhone 16 Pro Max. Bij Vodafone en KPN ben je iets duurder uit, waar het toestel voor 1344 euro te koop is.

Kun je jouw mobiele abonnement combineren met thuisinternet? Dan is dat zeker een slimme zet! Door beide diensten bij dezelfde provider af te nemen, krijg je toegang tot allerlei extra’s. Denk aan speciale kortingen, exclusieve deals of extra data bovenop je bundel.