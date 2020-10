5 redenen om de iPhone 12, mini of Pro (Max) te bestellen (ADV)

Na een korte vertraging zijn de vier 2020 iPhones eindelijk onthuld. Dit zijn vijf redenen om aanstaande vrijdag direct een toestel te reserveren.

Wil jij de iPhone 12 zo snel mogelijk in huis?

De iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de kleinere iPhone 12 mini zijn nu officieel onthuld. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf vrijdag te reserveren, de iPhone 12 mini en Pro Max volgen in november. Dit is er allemaal nieuw.

1. Eindelijk weer een design

Voor het eerst sinds de iPhone X in 2017 krijgt de iPhone een gloednieuw design. Hoewel het scherm met de inkeping bovenin hetzelfde blijft, is de rest van de behuizing op de schop gegaan. Apple grijpt hiermee terug naar het ontwerp van de iPhone 5, dat met hardere randen de iPhone een heel ander gezicht geeft. De iPhone 12 valt daarmee het best te vergelijken met de iPad Pro 2018 en 2020, met als grote verschil de glazen achterkant, zodat het toestel gewoon draadloos op te laden is.

2. Verbeterde camera

Een nieuw jaar, een nieuwe camera voor de iPhone. Ben je op zoek naar de beste smartphonecamera van het moment? Dan kun je met een gerust hart de iPhone 12 Pro in huis halen. Naast de driedubbele cameralens die dankzij de Nachtmodus ook uitstekende foto’s in het donker maakt, is de LiDAR-scanner dit jaar helemaal nieuw.

Dit is een dieptescanner die de reflectie van het licht gebruikt om afstanden te meten. Hierdoor weet de iPhone precies hoe ver een persoon van je afstaat die je wil fotograferen en worden de instellingen daarop aangepast. Dat zorgt voor nog betere foto’s waar jij zelf niks extra’s voor hoeft te doen.

3. Razendsnel met A14-chip

Apple zet ieder jaar een nieuwe standaard als het op mobiele chips aankomt met zijn eigen A-serie. In 2020 doet het bedrijf het nog eens dunnetjes over met de A14-chip, de opvolger van de A13-chip die we kennen uit de iPhone 11 en iPhone SE 2020. Ook dit jaar is de iPhone er sneller, energiezuiniger en effectiever op geworden. Daardoor kun je niet alleen nu probleemloos de nieuwste apps en zwaarste games probleemloos spelen, maar ook de komende jaren dit probleemloos blijven doen.

4. 5G-ondersteuning

De iPhone 12 ondersteunt 5G, waaronder het 5G netwerk van Vodafone dat een landelijke dekking heeft. Daardoor kun je met een internetabonnement van Vodafone vanaf de iPhone 12 in heel Nederland gebruik maken van deze nieuwe internetstandaard, die nieuwe snelheden mogelijk maakt en voor een veel stabielere verbinding zorgt.

De Unlimited databundel van Vodafone komt hierbij goed van pas. Zonder je zorgen te maken over je datalimiet kun je daarmee video’s in de hoogste kwaliteit bekijken of grote bestanden downloaden zonder afhankelijk te zijn van een wifinetwerk. Download bijvoorbeeld een volledige film in 4k-kwaliteit of upload al je foto’s en video’s in de hoogste kwaliteit in een kwestie van seconden.

5. MagSafe

Apple brengt MagSafe terug met de iPhone 12: een nieuwe magnetische functie waarmee draadloos opladen sneller en makkelijker wordt. Door een magneet in de iPhone 12-modellen kun je de toestellen vastklikken aan een draadloze lader, een hoesje of andere accessoires. Reken er maar op dat we de komende maanden en jaren tal van MagSafe-accessoires gaan zien die je vanaf deze nieuwe iPhones kunt gaan gebruiken.

