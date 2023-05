De beste eSim-aanbiedingen per provider van mei 2023

Ken jij de eSim al? iPhones ondersteunen het al een tijdje en volgens geruchten gaat Apple met de iPhone 15 helemaal over op dit elektronische simkaartje. Wij vertellen je er alles over en waar je moet zijn voor de beste deals.

Wat zijn de voordelen van eSim?

Een eSim zit in je iPhone ingebouwd en je laadt daar een profiel van de provider die je kiest op. Daarin staat jouw sim only-bundel en gegevens. Daarna kun je – net zoals je van een fysieke simkaart gewend bent – zoveel bellen en internetten als je wil.

iPhones boden al ondersteuning voor eSim sinds de iPhone XS (Max) uitkwam. Daardoor werd je iPhone zelfs dual sim, want het was mogelijk zowel een eSim als een fysieke simkaart te gebruiken. Naar verluidt werkt Apple nu aan een iPhone 15 die alleen nog eSim gebruikt. Wat betreft gebruik verandert er gelukkig niet zo veel, maar er zijn wel een aantal voordelen.

Het wachten op de postbode die je nieuwe simkaart brengt, is nu bijvoorbeeld voorbij en het wisselen tussen simkaarten is daardoor eenvoudiger. Je scant een QR-code en de nieuwe gegevens worden op je smartphone geladen. Een eSim gaat niet kapot en kwijtraken is er helemaal niet meer bij. De kans op fraude met een eSim is daardoor kleiner dan met een fysieke simkaart.

Alles heeft voor- en nadelen en dus ook de komst van eSim. Het activeren werkt via het invoeren van een code en die code kan dus ook door kwaadwillenden achterhaald worden. Daardoor kunnen ze met jouw sim – en telefoonnummer – aan de haal gaan. Dankzij goede beveiliging is de kans hierop echter, gelukkig, beperkt. Denk aan sterke wachtwoorden, wachtwoordmanagers en tweestapsverificatie.

De beste eSim-aanbiedingen van dit moment

Wil jij nu van je fysieke simkaart af? Dan is het handig uit te zoeken of je provider deze manier van verbinden wel aanbiedt. Het aanbod in Nederland van providers met eSim-abonnementen is namelijk niet groot. Sterker nog, het zijn er maar vier. T-Mobile had de primeur van werken met eSim, waarna ook Simyo, Vodafone en KPN volgden. Wij hebben de beste aanbiedingen van deze providers voor je op een rijtje gezet.

1. Simyo: voordelige eSim-deals

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Ook heeft de provider een groot aanbod aan bundels. Van helemaal MB’s tot 15GB aan data: je kiest de bundel die bij jouw smartphone-gebruik past. Verder zijn er voor de bellers twee smaken: onbeperkt of 200 minuten. Meer informatie over eSim bij Simyo, lees je op hun site.

Op dit moment houdt Simyo Super Sale. Je krijgt daardoor op veel bundels korting. Hun goedkoopste bundel geeft je 2GB aan internet en 200 belminuten of sms’jes, waar je inclusief de Super Sale korting 7 euro per maand voor betaalt. De bundel met 12GB sluit je nu echter helemaal voordelig af, want die krijg je voor dezelfde prijs als de bundel met 10GB data. Bovendien krijg je nog extra voordelen als je KPN Thuis hebt.

2. T-Mobile: bundel eenvoudig aanpassen

Houd je van flexibiliteit, dan past T-Mobile goed bij je. De provider laat je namelijk maandelijks je datalimiet aanpassen. Ben je een maand bijvoorbeeld veel op pad, dan is het misschien verstandig om een maand je hoeveelheid data te verhogen.

De kleinste bundel die je via T-Mobile afsluit, biedt je 1GB data met 120 belminuten. Daarvoor wordt maandelijks 13,50 euro van je rekening afgeschreven. Als T-Mobile Thuis-klant sluit je ‘m echter voordeliger af. Je krijgt namelijk maandelijks 2,50 euro korting én 2GB extra data cadeau.

3. Vodafone: voordelig met Runnersdeals

Met een sim only-abonnement van Vodafone krijg je standaard toegang tot 5G als je iPhone dat ondersteunt. Daarbij kies je tussen grote of juist kleine bundels, afhankelijk van jouw smartphonegebruik. Er is ook een bundel waarbij je data kunt delen met je gezin of vrienden. Lees meer over eSim op de Vodafone-site.

Tot en met 29 mei profiteer je nog van de Runnersdeals bij Vodafone. Tijdelijk sluit je een sim only-bundel voordeliger af en laat de provider de aansluitkosten achterwege. De goedkoopste bundel kost nu 15 euro per maand. Daarvoor krijg je 2,5GB data en 150 belminuten. Heb je thuis een internetabonnement van Ziggo, dan ontvang je nog eens tot 7,50 euro korting per maand én het dubbele aantal MB’s.

4. KPN: betrouwbaar netwerk én Combivoordeel

KPN heeft een ruime keuze aan bundels. Maak je namelijk geen gebruik van internet, dan ga je voor geen data bij je sim only of ga als fanatieke internetter juist voor onbeperkt internet. En zeg je KPN, dan zeg je betrouwbaar netwerk. Klanten besparen dankzij Combivoordeel nog meer.

Je deelt namelijk onderling MB’s, maar krijgt ook tot 7,50 euro korting per maand, een gratis tv-pakket en 5 euro entertainmentkorting. Het goedkoopste eSim-abonnement dat KPN biedt met internet, geeft je 3GB data en 150 belminuten. Daarvoor schrijft de provider maandelijks 16,50 euro van je rekening af. Als KPN-klant is dat 14 euro per maand.