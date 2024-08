Vergelijk de beste sim only abonnementen met 5G

5G was al een tijdje beschikbaar in Nederland, maar de snelheden waren nog altijd vergelijkbaar met 4G. Sinds kort is dat eindelijk anders en geniet je nu écht van razendsnel internet met 5G. We zetten de goedkoopste sim only-aanbiedingen met 5G-snelheden voor je op een rij.

Dit zijn de voordelen van 5G

Al vanaf de iPhone 12 is er ondersteuning voor 5G, maar pas sinds dit jaar is dat ook écht sneller dan 4G. Ben je verbonden met 5G, dan kan je ervan uitgaan dat het mobiele internet stabieler is. Zelfs als je op een drukke plek bent, zoals een festival, heb je vaker gewoon goed internet.

Een ander voordeel is dat de reactiesnelheid lager ligt. Daardoor krijg jij nóg sneller antwoord op je vragen via bijvoorbeeld een zoekmachine. Dit verschil is echter zo klein, dat je het waarschijnlijk niet merkt. Het is vooral interessant voor grotere bedrijven en hulpdiensten, die zo sneller kunnen reageren op een melding.

Niet elke provider geeft je toegang tot 5G. Momenteel is het natuurlijk al beschikbaar bij KPN, Odido en Vodafone, maar ook kleinere prijsvechters komen er langzaamaan bij. Ondertussen hebben ook standaard Ben, Simpel, Youfone, Budget Mobiel en Lebara 5G voor hun klanten. We zetten de allergoedkoopste opties en abonnementen met onbeperkt internet voor je onder elkaar.

Goedkoopste 5G-deals

Soms wil je gewoon zo goedkoop mogelijk uit zijn. Hieronder vind je de drie goedkoopste providers met minstens 2 GB aan data.

1. Lebara: 3 GB data voor €5,25 p/m

De allergoedkoopste provider die 5G aanbiedt is momenteel Lebara. Daar heb je al voor 5,25 euro per maand een abonnement. De eerste zes maanden betaal je slechts 3 euro per maand, waarna je het standaard tarief van 6 euro per maand gaat betalen. Daarvoor krijg je een bundel met 3 GB aan data, 250 belminuten en 150 sms’jes.

Bij Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk. Standaard gaat deze snelheid tot maximaal 75Mbit/s. Voor een meerprijs van 25 cent per maand kan je dit verhogen tot maximaal 150 Mbit/s.

2. Youfone: 3 GB data voor €5,25 p/m

Bij Youfone reken je dezelfde prijs af voor 3 GB aan data, maar krijg je net iets minder belminuten. Dat zijn namelijk 200 minuten of sms’jes. Voor het eerste half jaar betaal je hier ook 3 euro per maand en daarna voor de rest van de looptijd 6 euro per maand. Gemiddeld kom je dan op 5,25 euro per maand uit.

Youfone zit ook op het betrouwbare 5G-netwerk van KPN. De snelheid ligt hier op maximaal 200Mbit/s. Verder krijg je tot 10 GB extra per maand op het moment dat je een internetabonnement hebt van KPN of Youfone.

3. Simpel: 4 GB en onbeperkt bellen voor €7,00 p/m

Als laatste is Simpel één van de goedkoopste 5G-providers. Hier scoor je voor 7 euro per maand 4GB data. Tijdelijk geeft Simpel je ook gratis onbeperkt bellen. De provider maakt gebruik van het Odido-netwerk en de snelheid ligt op maximaal 150Mbit/s.

5G-deals met onbeperkt data

Ben jij veel online te vinden en wil je niet constant je bundel in de gaten moeten houden? Dan kies jij waarschijnlijk het liefste voor een abonnement met onbeperkt data. We zetten de beste deals hieronder voor je op een rij.

1. Budget Mobiel: maximaal 5Mbit/s voor €18,75 p/m

Het goedkoopste onbeperkt internetabonnement met 5G-snelheiden is van Budget Mobiel. Hier betaal je de eerste negen maanden 15 euro, waarna je de standaardprijs van 21 euro gaat betalen. Hierdoor kom je gemiddeld op 18,75 euro per maand uit. Heb je internet van Budget Thuis, dan krijg je nog extra voordelen.

Let wel op dat bij Budget Mobiel onbeperkt data wil zeggen dat je 4 GB per dag krijgt. Nu is dat voor de meeste mensen genoeg, maar ga jij bijvoorbeeld op je mobiele internet online gamen of video’s bekijken dan is dat niet zo handig. Ook de internetsnelheid ligt hier niet zo hoog: maximaal 5Mbit/s.

2. KPN: maximaal 50Mbit/s voor €26,50 p/m

Bij KPN betaal je wat meer, maar is je internet écht onbeperkt. Ook ligt hier de internetsnelheid een stuk hoger. Voor 26,50 euro per maand krijg je een snelheid van maximaal 50Mbit/s. Wil jij nóg sneller internet? Dan sluit je voor 31,50 euro per maand een Unlimited-abonnement af met maximaal 300Mbit/s, of voor 34 euro per maand krijg je zelfs 600Mbit/s.

Als klant van KPN ontvang je bovendien onder andere tot 7,50 euro korting op je Unlimited-abonnement. Bovendien krijg je nog eens 5 euro korting per maand op een streamingdienst naar keuze.

3. Odido: maximaal 10Mbit/s voor €27,50 p/m

Ook bij Odido sluit je een Unlimited-abonnement af en hier leg je 27,50 euro per maand neer voor maximaal 10Mbit/s. Er zijn verschillende bundels met onbeperkt data om uit te kiezen, tot maar liefst 1000Mbit/s.

Leuk zijn ook de extra’s die je mag kiezen vanaf 600Mbit/s. Hierbij heb je de keuze uit de bekendste streamingdiensten, onder andere HBO Max en Videoland. Is er iemand thuis die al een mobiel abonnement heeft van Odido of heb je Odido Internet op je adres? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting op je Unlimited-abonnement en meer voordelen.