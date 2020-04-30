eSIM sim only abonnementen vergelijken
Filters
×
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Provider
Abonnement verlengen
Combinatievoordeel
eSIM ondersteuning
Looptijd
Download snelheid
Filters
196 resultaten vanaf € 4,50
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Bekijk aanbieding
40GB voor €6,50 per maand
- ✓ Betrouwbaar KPN netwerk
- ✓ Extra voordeel met KPN Combivoordeel
- ✓ Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Gesponsord
Sim only (20GB data)
Bekijk aanbieding
Dubbele data met Odido thuis
- ✓ Extra data en korting met klantvoordeel
- ✓ Gratis 5G internet
- ✓ Maandelijks aanpasbaar
Lycamobile sim only
150 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
€ 4,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Lycamobile sim only
150 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
€ 5,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00