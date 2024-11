Black Friday-deals bij Amac: korting op de iPhone 15, Apple Watch SE, AirPods Pro en meer (ADV)

Black Friday is begonnen en Amac heeft fantastische deals! Speciaal voor Apple-fans hebben we de beste aanbiedingen verzameld. Mis deze Black Friday-deals niet!

Black Friday-deals van Amac:

Goed nieuws voor alle Apple-liefhebbers. Black Friday is weer van start gegaan bij Amac. Je ontvangt niet alleen korting op Apple-producten maar je profiteert ook van 20% korting op maar liefst 21 andere topmerken met kortingscode ‘blackfriday2024‘

Wees er wel snel bij! De Black Friday-deals van Amac zijn namelijk maar tot en met 2 december in te slaan. Hier geldt ook: zolang de voorraad strekt. Nieuwsgierig geworden? Bekijk alle deals hieronder.

Haal de beste Apple-producten nu bij Amac

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad of een ander Apple-product? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres. Hieronder hebben we de beste Black Friday-deals voor je op een rij gezet.

iPhone 15 – van €969 nu voor €849

Apple presenteerde onlangs de iPhone 16 maar aan dit toestel hangt een behoorlijk prijskaartje. Ben je niet per se op zoek naar de nieuwste telefoon dan is de iPhone 15 zeker een goede keuze.

De iPhone 15 maakt dankzij de 48-megapixelcamera foto’s boordevol detail en beschikt over het nieuwe Dynamic Island. Die geeft je toegang tot functies die op de achtergrond draaien, zodat je bijvoorbeeld direct naar het volgende nummer skipt tijdens het studeren. Normaal kost de iPhone 15 969 euro, maar tijdens Black Friday haal je hem bij Amac voor €849.

AirPods Pro 2 – van €279 nu voor €209

De AirPods Pro 2 zijn op dit moment de beste oortjes die Apple te bieden heeft. Deze oortjes zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking, adaptieve audio en een transparantiemodus. Met deze functies heb je volledige controle over hoeveel omgevingsgeluid je toelaat of juist wegfiltert.

De actieve ruisonderdrukking is ideaal voor momenten waarop je je volledig wilt concentreren, zoals in een drukke ruimte, in de trein of tijdens een lange vlucht. Storende achtergrondgeluiden worden effectief geëlimineerd, zodat je helemaal op kunt gaan in je muziek of podcast. De transparantiemodus zorgt er op zijn beurt voor dat je wel verbonden blijft met je omgeving, wat bijvoorbeeld handig is in het verkeer of op kantoor. De adviesprijs van de AirPods Pro 2 is €279, maar tijdens Black Friday profiteer je van een korting van €70 op deze oordopjes.

Apple Watch SE 40mm – van €279 nu voor €219

De Apple Watch SE is de meest betaalbare uitvoering van de Apple Watch. Het design is grotendeels gelijk aan die van de andere Apple Watches en heeft dezelfde aluminium behuizing.

De Watch SE 2024 beschikt over een nieuwe S10-chip en is daarmee een stuk sneller dan het vorige model. Daarnaast gaat de batterij gemiddeld tot zo’n 188r uur mee. Tot slot is de SE waterbestendig tot 50 meter en bevat deze ook valdetectie. De Apple Watch SE heeft een adviesprijs van €279, maar tijdens Black Friday krijg je €60 korting op deze smartwatch.



De beste MacBook Air-deals bij Amac

Is jouw MacBook aan vervanging toe? Bij Amac profiteer je nu van mooie kortingen op de compacte MacBook Air.

Deze superdunne en snelle laptop van Apple is ideaal voor gebruikers die regelmatig onderweg zijn, productief willen blijven en niet de hoofdprijs willen betalen. We hebben de beste MacBook Air-deals hieronder voor je op een rij gezet.

iPad 2022 – van €439 nu voor €369

De iPad 2022 is de nieuwste versie van het instapmodel. Het model is uitgerust met een 10,5-inch display en heeft ondersteuning voor usb-c. De tablet heeft onder de motorkap een A14 Bionic-chip en op sommige modellen ondersteuning voor 5G.

Aan de achterkant van de iPad vinden we een 12MP camera met een hoge resolutie die ook de mogelijkheid heeft om 4K-video’s te schieten. Daarnaast zorgen de liggende stereoluidsprekers in combinatie met het grotere display voor een fijnere kijk-en-luisterervaring. De iPad 2022 is nu met €70 korting beschikbaar tijdens Black Friday. Profiteer van deze aanbieding en haal de krachtige tablet voor een lagere prijs!

HomePod Mini – van €109 nu voor €99

De HomePod Mini is de meest compacte speaker voor Apple-liefhebbers. Dankzij zijn stijlvolle ontwerp past de speaker in elk interieur en verspreidt geluid in 360 graden door de kamer.

De HomePod Mini is voorzien van een aanraakgevoelige bovenkant waarmee je de speaker kunt bedienen. Dankzij de S5-chip die we ook kennen van de Apple Watch SE is hij ook nog eens razendsnel. Deze slimme speaker werkt samen met Siri, waardoor je muziek ook nog eens met je stem kunt bedienen.

Nu bij Amac: 20% korting op 21 topmerken

Naast de bovenstaande kortingen stunt Amaac ook nog met korting op andere topmerken. Tijdens Black Friday profiteer je tot en met 2 december ook nog eens van 20 procent korting op deze merken met de kortingscode BLACKFRIDAY2024.

Ben je op zoek naar accessoires voor jouw nieuwe smartphone of andere smart home-producten? Dan is nu het moment om toe te slaan! Een kleine selectie van merken die meedoen zijn tado, Logitech, Zens, Decoded en Eve.

Nog meer Black Friday-deals bij Amac

Dit is een kleine greep uit het ruime aanbod van Amac, waar je tot en met 2 december hoge kortingen krijgt op vrijwel alles van Apple. Ontdek alle Black Friday-aanbiedingen via de knop hieronder. Bestellingen worden gratis thuisbezorgd. Liever persoonlijk advies? Bezoek dan een van de vijftig Amac-winkels.