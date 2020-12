Dit zijn de beste iPhone 12-hoesjes van dit moment (ADV)

Heb je recent een nieuwe iPhone 12 gekocht? Met een mooi bijpassend hoesje van Appelhoes.nl zorg je ervoor dat je toestel tegen een stootje kan. Wij hebben een selectie gemaakt van de beste hoesjes en de beste merken.

Appelhoes biedt kwaliteitshoesjes van meer dan 100 topmerken. Al deze merken staan voor kwalitatieve producten die perfect bij telefoons en accessoires van Apple passen. Daarbij biedt Appelhoes minimaal een jaar garantie op alle merken en wordt je bestelling gratis verzonden. Voor 22:00 uur besteld = vandaag verzonden!

Hieronder lichten wij een hoesje van de vijf beste merken van iPhone-hoesjes uit, met ieder unieke kenmerken. Ontdek welk merk hoesje het beste bij jouw wensen past.

1. Nomad

Geef je gloednieuwe iPhone een stijlvolle uitstraling met een leren hoesje van Nomad. Zo weet je zeker dat je gloednieuwe toestel goed beschermd is. Nomad staan bekend om sterke lightning kabels van Kevlar maar levert ook hoge kwaliteit leren hoesjes voor al je Apple-devices. Ontdek de gehele collectie van Apple watch-bandjes, iPhone- en AirPods-hoesjes tot muismatten en laptophoezen.

2. Spigen

Wil je meer bescherming en meer van je iPhone 12 laten zien? Ga dan voor een robuust transparant iPhone-hoesje van Spigen. We hebben gekozen voor een transparant hoesje met zwarte randen waardoor je iPhone een stoerdere uitstraling krijgt. De hoesjes van Spigen zijn gemaakt van TPU en kunnen dus zeker tegen een stootje. Daarnaast zijn ze in vele kleuren en varianten te verkrijgen. Of je nu op zoek bent naar bescherming voor je iPhone, iPad of Apple Watch, Spigen heeft het in huis. Check het aanbod van Spigen bij Appelhoes.

3. Decoded

Ben je op zoek naar een hoesje dat goede bescherming biedt én handig in gebruik is? Kies dan voor de leren Decoded hoes met standaard. Deze hoes is gemaakt van twee soorten leer voor extra stevigheid. Daarbij heb je de optie om het standaard achterop het hoesje uit te klappen zodat je je toestel neer kunt zetten en eenvoudig handsfree kunt gebruiken.

Decoded is een Nederlands merk van hoge kwaliteitshoesjes van topkwaliteit leer. Of je nu op zoek bent naar een hoesje in een opvallende kleur of juist een iets tijdlozer hoesje, Decoded heeft het voor je in de aanbieding. Naast telefoonhoesjes kun je bijvoorbeeld ook terecht voor een beschermend hoesje voor je AirPods en andere Apple-producten. Check het assortiment van Decoded of er iets voor je bij zit.

4. Mujjo

De Mujjo leren wallet case geeft je iPhone 12 een stijlvol uiterlijk. Het is gemaakt van natuurlijk leer waardoor de hoes naar verloop van tijd zijn unieke uiterlijk krijgt. Om je scherm en camera’s te beschermen heeft het hoesje een opstaand randje, dit voorkomt krassen en beschadigingen als je je toestel bijvoorbeeld op tafel neerlegt. Verder kun je op de achterkant van dit hoesje een aantal van je belangrijkste pasjes kwijt.

Tip: Bestel nu je Mujjo iPhone 12 Pro of Mujjo iPhone 12 case met gratis Glaasie screenprotector ter waarde van 13,90 euro!

Mujjo is een Nederlands merk en zij hebben een groot aanbod aan hoesjes en sleeves voor verschillende Apple-devices. Denk hierbij aan de iPhones, iPads en MacBooks. Voor de ‘Mujjo Originals’ collectie wordt gebruik gemaakt van de unieke combinatie van wol, vilt en hoge kwaliteit leder.

5. Change

Naast bovenstaande bekende merken, biedt Appelhoes sinds kort ook vegan-hoesjes van het duurzame merk Change aan. Check bijvoorbeeld de Change iPhone 12 Pro hoes, deze is gemaakt van tarwe en stro. Deze hoes is 100 procent biologisch afbreekbaar, zo help je de natuur dus een handje mee. Verder beschikt dit hoesje over een antimicrobiële coating zodat virussen geen kans krijgen. Verder kun je het koordje dat aan de hoesjes vastzit er ook afhalen. Je kunt dus zelf kiezen of je het hoesje met of zonder koordje gebruikt.

Op zoek naar accessoires voor andere producten?

Appelhoes biedt naast iPhone-hoesjes ook accessoires voor heel veel andere Apple-producten. Check bijvoorbeeld de hoesjes en sleeves voor de iPad Air 2020. Je hebt keuze uit heel veel merken waaronder ESR, MacAlly, Pipetto en Decoded.

Nog geen geschikt hoesje gevonden voor jouw Apple-device? Appelhoes heeft ook een groot assortiment aan bescherming voor je Apple Watch, MacBook en AirPods. Check het volledige aanbod van Appelhoes. Met meer dan 100 merken zit er altijd wel iets voor jou bij!

