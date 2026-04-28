Action stunt met een slimme beveiligingscamera op zonne-energie voor maar 29,95 euro

Wil je jouw huis beveiligen zonder daar veel geld aan uit te geven? Bij Action vind je nu een slimme buitencamera op zonne-energie voor slechts 29,95 euro, die je eenvoudig bedient via je iPhone.

Slimme buitencamera voor weinig geld

Voor 29,95 euro haal je een camera in huis die filmt in Full HD-kwaliteit, zodat je alles haarscherp volgt. Dankzij het ingebouwde zonnepaneel hoef je je geen zorgen te maken over een lege batterij. De camera heeft ook een IP65-certificering, wat betekent dat het apparaat gewoon tegen regen en ander slecht weer kan. Een handige keuze voor buiten dus.

Volg alles via je iPhone

Via de LSC Smart Connect-app kijk je live mee en zie je op je iPhone precies wat er bij jou voor de deur of in de tuin gebeurt. Detecteert de camera beweging, dan ontvang je direct een melding op je telefoon. Zie je iets wat je niet bevalt? Dan activeer je met één tik het flitsalarm om ongewenste bezoekers weg te jagen.

In het apparaat past een geheugenkaartje van maximaal 128 GB. Hiermee sla je opnames lokaal op en bekijk je ze later rustig terug via de app op je iPhone. Let wel op dat je de opslagkaart zelf moet aanschaffen, want deze zit niet in de doos.

De gadget heeft ook een ingebouwde microfoon. Zo praat je via je smartphone met de persoon in beeld. Handig om bijvoorbeeld de postbode te laten weten waar hij een pakketje mag achterlaten of je gasten te melden dat je onderweg bent naar de deur. De camera van Action heeft dus veel handige functies.

Hier bestel je de camera

De Action camera op zonne-energie helpt je dus met het veiliger maken van je huis. Wil je de gadget bestellen, dan ben je nu slechts 29,95 euro kwijt!