Met deze gadgets van Action wordt het warme weer een stuk aangenamer

Bij Action vind je verrassend handige gadgets die het warme weer nét wat comfortabeler en leuker maken, en dat voor een zacht prijsje. In dit artikel zetten we een aantal slimme en betaalbare zomerproducten van Action voor je op een rij.

Het warme weer staat voor de deur, en met deze handige gadgets van Action ben jij er helemaal klaar voor. Denk bijvoorbeeld aan een bladloze ventilator om lekker koel te blijven of een draagbare barbecue voor een spontane picknick in het park.

Hyundai staande ventilator: al voor minder dan 80 euro

De Hyundai bladloze staande ventilator van Action is een moderne en veilige ventilator, perfect voor warme dagen. Dankzij het bladloze ontwerp is hij extra veilig voor kinderen en huisdieren. De ventilator heeft 12 standen, een timer en een oscillerende functie voor een gelijkmatige luchtverdeling.

Je bedient hem gemakkelijk via het touchscreen of de afstandsbediening. Met een geluidsniveau van maximaal 60 dB is hij stil genoeg voor in de slaapkamer. Ook heeft hij een ionisator die de lucht schoner maakt en een sfeervolle ledverlichting. Deze ventilator is verkrijgbaar voor slechts 79,95 euro.

Honeywell luchtkoeler: al voor minder dan 70 euro

Deze Honeywell luchtkoeler is een veelzijdige oplossing voor het koelen en zuiveren van de lucht in ruimtes tot 20 m². Met een vermogen van 100 watt en een waterreservoir van 10 liter biedt deze luchtkoeler langdurige verkoeling zonder dat je vaak hoeft bij te vullen.

Dankzij de vier standen (low, medium, high en sleep) en de oscillerende functie kun je de luchtstroom naar wens aanpassen. Het ingebouwde Honeycomb koolstoffilter zuivert de lucht, terwijl het waterreservoir eenvoudig bijgevuld kan worden dankzij het indicatielampje.

De luchtkoeler is uitgerust met wieltjes, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is tussen verschillende kamers. Met een geluidsniveau van maximaal 60 dB is hij relatief stil, waardoor hij ook geschikt is voor gebruik in slaapkamers of rustige werkruimtes. Deze luchtkoeler is exclusief verkrijgbaar bij Action voor slechts 69,95 euro.

Draagbare barbecue: al voor minder dan 40 euro

De SUMM Easy-Go draagbare barbecue van Action is perfect voor wie graag onderweg of op een klein balkon wil grillen. Met een gewicht van slechts drie kilo neem je deze compacte barbecue gemakkelijk mee.

Het slimme ontwerp met een dubbele laag maakt het mogelijk om niet alleen te grillen, maar ook de binnenkant te gebruiken als oven, bijvoorbeeld voor aardappels. Dankzij de ingebouwde elektrische ventilator heb je minder last van rook, wat het grillen op kleine plekken een stuk fijner maakt. Dit model kost slechts 39,95 euro.

Wil je liever een grotere barbecue voor in de tuin? Dan is de SUMM EGG barbecue met onderstel een goede keuze. Met een grilloppervlak van 41 cm en een heat deflector voor slow cooking kun je veel verschillende gerechten bereiden. Deze barbecue kost 129 euro. Of je nu kiest voor de draagbare Easy-Go of de grotere EGG, beide barbecues van Action maken het buiten koken een stuk gemakkelijker en leuker.

Slimme buitenverlichting: al voor minder dan 30 euro

De Solar Up & Down muurlampen van Action werken op zonne-energie en gaan automatisch aan als je langsloopt. Ze geven warm wit licht en zijn waterbestendig, dus ze kunnen gemakkelijk buiten blijven hangen. Je hangt ze zelf eenvoudig op en ze blijven ongeveer tien uur branden per oplaadmoment. Een set van 2 kost maar 29,95 euro, ideaal voor je tuin, balkon of bij de voordeur.

Wil je liever een slimme buitenlamp? Dan is de LSC Smart Connect Kubus een goede keuze. Deze lamp heeft een strak design en je bedient hem met een app op je telefoon, waarmee je de kleur en helderheid kunt aanpassen. Ook kun je hem dimmen en met je stem aansturen via Alexa of Google Assistant. De lamp werkt op stroom en heeft wifi nodig. Voor twee lampen betaal je slechts 18,95 euro.

Bestel eenvoudig online bij Action, zonder naar de winkel te hoeven

Je hoeft er de deur niet voor uit, want deze handige gadgets zijn eenvoudig en exclusief online te bestellen bij Action. Zo regel je alles vanuit huis, wanneer het jou uitkomt.

