Action verkoopt luxe ventilator die óók verwarmt (voor minder dan 60 euro)

Zoek je een manier om warm te blijven deze koude winterdagen en wil je tegelijkertijd besparen op je gasrekening? Action biedt dé oplossing met deze ventilator met verwarming. Hieronder ontdek je alles over deze slimme gadget.

Voor de koude winterdagen én warme zomermaanden

De Sinji bladloze ventilator met verwarming van Action is een slimme alles-in-één gadget voor frisse lucht in de zomer en warmte in de winter. Dit budgetvriendelijke apparaat blaast koele lucht of geeft lekkere warmte af tijdens koude dagen, in een veilig en bijna stil ontwerp zonder bladen. En het beste? Je hebt hem al voor maar 59,95 euro in huis.

Dit is wat je kunt verwachten

De Sinji bladloze ventilator met verwarming is een 2-in-1 apparaat dat zowel verwarmt als lucht verplaatst. Hij kost 59,95 euro en is alleen online bij Action verkrijgbaar. Dankzij het bladloze ontwerp is hij veilig en stil, wat handig is in woonkamers, slaapkamers of thuiskantoren.

Het apparaat is uitgerust met een afstandbediening, LED-display en timerfunctie, en het toestel kan tot 45° draaien om lucht gelijkmatiger te verspreiden. Er zit ook oververhittings- en omvalbeveiliging op, en het scherm schakelt automatisch uit als je het niet gebruikt.

Timer, LED-verlichting en nog veel meer functies

Qua specificaties heeft deze ventilator een ventilatorvermogen van 55W en een verwarmingsvermogen van 2000W, wat genoeg is om een kleine tot middelgrote ruimte snel warm te maken. Hij heeft 3 verwarmingsstanden en 6 ventilatorsnelheden, een snoerlengte van 1,5 meter, en werkt op netstroom. De temperatuurinstelling loopt van ongeveer 15 °C tot 40 °C, en hij is uitgerust met basisfuncties zoals een timer, swing-functie, en LED-verlichting. Je bedient het apparaat via de knoppen of de meegeleverde afstandsbediening.

Liever een goedkoper alternatief met iets meer sfeer?

Wil je liever een goedkoper alternatief dat ook nog eens sfeer geeft? Dat kan natuurlijk ook! Action heeft ook een ventilatorkachel van hetzelfde merk, al voor 49,95 euro. Deze heeft een mooi vlameffect voor extra sfeer, twee warmtestanden plus een ventilatiestand, een handig LCD-touchpaneel en een automatische draaifunctie van 60 graden.

Hij levert 55W in ventilatorstand en 2000W bij verwarming, met een snoer van 1,5 meter en een afstandsbediening voor gemak. Let op: hij schakelt niet automatisch uit zoals de bladloze variant hierboven.