Moet je macOS Big Sur nog installeren? Let dan goed op of je genoeg vrije schijfruimte hebt. Problemen tijdens de installatie blijken namelijk tot dataverlies te leiden.

macOS Big Sur-installatiefout zorgt voor dataverlies

Een bug in het installatiebestand van macOS Big Sur kan voor grote problemen zorgen, zo ontdekte ‘Mr Macintosh’. Hij heeft de fout bij Apple gemeld, maar nog geen reactie gekregen. Ondertussen stapelen de klachten over het probleem zich op. In dit artikel zetten we op een rij wat het probleem is, wat de gevolgen zijn en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Welke Macs lopen risico?

Het probleem doet zich voor in de Installatie-assistent van macOS Big Sur. Het gaat hier specifiek om de eerste installatie van Big Sur, tussentijdse updates die erop volgen vertonen geen problemen. Let dus goed op als je macOS Big Sur voor het eerst installeert op een nieuwe Mac, of van macOS Catalina naar Big Sur overstapt. Het probleem doet zich voor bij alle Macs.

Waar gaat het mis?

De installatie-app van Big Sur vergeet om te scannen naar vrije schijfruimte. Daardoor wordt de installatie gewoon gestart totdat al het beschikbare geheugen gebruikt is. Zodra dit gebeurt zal je Mac de installatie opnieuw proberen te starten, opnieuw ontdekken dat er geen ruimte is en wederom de installatie proberen te starten.

Zo kan je Mac blijven hangen in een installatie-loop, waarbij de melding ‘An error occurred preparing the software update’ in beeld verschijnt. Ook kan het installatiescherm van Big Sur in beeld komen, zonder dat er een installatieschijf is om op te klikken.

Hoe kan ik het voorkomen?

Totdat Apple met een nieuwe versie van de macOS Big Sur-installatiehulp komt, is het dus slim om goed te kijken naar de beschikbare schijfruimte die je hebt. Dit doe je als volgt:

Klik op het Apple-logo linksboven in beeld; Klik op ‘Over deze Mac’; Klik op ‘Opslag’; Controleer hoeveel ruimte er beschikbaar is.

De installatie naar Big Sur heeft 35,5GB aan vrije schijfruimte nodig, exclusief de installatiehulp die 13GB in beslag neemt. Neem dus het zekere voor het onzekere en houd minstens 55 tot 60GB aan vrije ruimte over voordat je de installatie start. Wil je helemaal geen risico lopen? Dan kun je natuurlijk ook wachten met upgraden naar Big Sur tot Apple een nieuwe versie van de installatiehulp heeft uitgebracht.

Wat moet ik doen als ik er last van heb?

Heb je Big Sur al geïnstalleerd en heb je last van deze bug? Dan zijn er nog steeds een paar dingen die je kunt proberen om het op te lossen. Wil je geen data herstellen en vind je het niet erg als je helemaal bij nul begint? Dan kun je de schijf wissen en macOS opnieuw installeren.

Wil je wel je data behouden? Dan is het een lastiger verhaal, zeker als je een Mac hebt met de T2-beveiligingschip. Wij raden aan om in dat geval contact op te nemen met Apple Support, zodat zij met een passende oplossing kunnen komen.