macOS Big Sur: zo bekijk je privacyrapporten van websites in Safari

Webbrowser Safari heeft er met de macOS Big Sur-update een handige functie bijgekregen: privacyrapporten. In deze tip lees je wat dit zijn, wat je eraan hebt en hoe je ze opvraagt.

macOS Big Sur: privacyrapporten in Safari

Door de macOS Big Sur-update wordt Safari sneller en efficiënter en kun je de browser meer personaliseren, maar ook de privacy gaat erop vooruit. Daarvoor introduceert Apple een handige nieuwe functie: privacyrapporten. In zo’n rapport wordt bijgehouden welke trackers Safari heeft geblokkeerd op de websites die je bezoekt.

Met trackers kunnen websites en adverteerders jouw digitale voetsporen volgen en op deze manier wordt een profiel van je opgebouwd. Om te voorkomen dat je internetgedrag in de gaten gehouden wordt door trackers, blokkeert Safari deze standaard. Met de nieuwe privacyrapport-functie in de browser kun je per website zien welke trackers worden geblokkeerd. Het werkt als volgt:

Open een website op Safari en klik – links naast de adresbalk – op het nieuwe privacy-knopje;

Vervolgens zie je in een klein venster hoeveel trackers Safari heeft geblokkeerd;

Klik op het i-icoontje om te zien hoeveel trackers er de afgelopen 30 dagen zijn geblokkeerd, welke trackers dit precies zijn en op welke websites.

Het privacyrapport is overigens ook te vinden op je startpagina in Safari. Daar kun je hetzelfde overzicht opvragen en alle specifieke informatie inzien. Het handige is dat Safari automatisch trackers blokkeert en je hier dus zelf niets voor hoeft te doen. Wel kun je, zoals we in de stappen hierboven beschrijven – te allen tijde een privacyrapport opvragen door simpelweg op het bijhorende knopje te klikken.

