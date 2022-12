Deze kerstverlichting maakt je Kerstmis nóg mooier (en dit is waarom)

Het is de hoogste tijd om de kerstboom op te tuigen. Wil je dit jaar er écht iets moois van maken? Dan moet je bij de Philips Hue Festavia kerstverlichting zijn!

Philips Hue Festavia: de beste kerstverlichting ooit?

Is de kerstverlichting van jouw kerstboom ook echt een keer aan vervanging toe? Dan kun je natuurlijk bij de budgetwinkel wat standaardlichtjes kopen. Maar wil je echt iets speciaals? Dan hebben we in deze review een betere aanrader voor je!

Deze Philips Hue Festavia kerstlampjes (€159,99) hebben namelijk iets tofs. Je kunt de kleuren geheel naar wens aanpassen met je iPhone. Dit doe je met de gratis Philips Hue-app. Je zit dan niet vast aan de standaardkleuren van de kerstverlichting en het wordt zelfs mogelijk om het uiterlijk van je boom te matchen met de verlichting in je huis.

Te gebruiken met én zonder Philips Hue Bridge

Het instellen van de lampjes gaat heel makkelijk. Je installeert de Philips Hue-app op je telefoon en je maakt verbinding met de Festavia kerstverlichting via bluetooth. De lampjes zijn dan meteen klaar voor gebruik.

Heb je al iets van Philips Hue in huis? Dan heb je waarschijnlijk ook een Philips Bridge (een extra apparaatje). Je kunt dan de verlichting ook via de bridge aansluiten en de lampjes in de Woning-app gebruiken. Deze speciale Bridge krijg je er bij de Festavia niet bij, maar zit bijvoorbeeld wel in de Philips Hue starterkit. Je hebt de Philips Bridge niet per se nodig, maar je mist dan wel een paar functies die de kerstlichtjes nóg leuker maken.

Het voordeel van de Bridge is dat je onder andere de lampen op afstand kunt aanzetten en nog meer lampen met elkaar kan synchroniseren. Ook is het mogelijk om de kerstverlichting mee te laten kleuren op de maat van de muziek (met Spotify). Daarnaast wordt stembediening mogelijk via de Woning-app.

Wil je een Philips Bridge kopen? Dan kun je het beste een starterkit nemen. Je krijgt er dan twee Philips Hue-lampen bij. Vaak zijn deze startkerkits met flinke korting te koop.

Philips Hue starterkit met Bridge: van €113,00 voor €70,99

Leuke lichteffecten, met een klein nadeel

Maar wat kun je dan met deze Festavia kerstverlichting (zonder een Philips Bridge)? Nog best veel, maar je moet dan wel in de buurt zijn om de kleuren van de kerstverlichting (via Bluetooth) aan te passen. Je hebt daarvoor enorm veel opties en er zijn genoeg kleuren om uit te kiezen. De app werkt ook erg makkelijk en je uiteraard zijn er opties om je eigen combinatie van kleuren maken.

Verder heeft de Festavia kerstverlichting met verschillende effecten. Zo zijn de lampjes van een soort van open haard-effect te voorzien of kun je ze heel subtiel laten knipperen met de instelling ‘schitterend’. Het is wel jammer dat je niet zelf de kleuren mag kiezen bij deze effecten.

Philips Hue Festavia: conclusie

De kerstverlichting van Philips Hue Festavia is prijzig, maar je krijgt er wel een hele toffe kerstverlichting voor terug. Met alleen de kerstverlichting zonder Philips Bridge kun je jammer genoeg niet alle opties gebruiken en dat is wel een beetje spijtig. Voor 159,99 euro kun je behoorlijk wat standaardlichtjes kopen. De lampjes zelf zijn klein, maar geven op de hoogste helderheid veel licht. De kabel met de lichtjes is makkelijk te (ver)plaatsen en raakt niet heel snel in de knoop. Het is wel jammer dat er een flinke adapter en een Philips Hue-blok aan het eind van de kabel zit. De Festavia kerstverlichting heeft als ‘stand-alone’ genoeg opties die je kunt gebruiken, maar eigenlijk moet je dan toch een keer naar de winkel om een Philips Bridge kopen om het écht tof te maken. Het is jammer dat je de kerstlichtjes eigenlijk maar een keer per jaar voor een korte duur gebruikt. Vooral vanwege het hoge prijskaartje is dat best zonde. Maar wie houdt je tegen om de lampjes niet gewoon altijd op je tv-meubel of langs de rand van de muur te hangen? Wij in ieder geval niet! De Festavia-kerstverlichting is te koop op de website van Philips.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding.

