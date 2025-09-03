Dit is hoe duur de ‘goedkopere’ Apple Vision Pro wordt (in 2027)

Apple brengt bijna de Vision Pro 2 uit, maar de belangrijkste klachten (gewicht en prijs) worden pas aangepakt met de ‘Vision Air’ in 2027.

Een goedkopere Vision Pro

Apple brengt waarschijnlijk dit jaar nog een nieuwe versie uit van de Vision Pro. Daarnaast gaan er al langer geruchten over een goedkopere Vision Pro, maar die komt vermoedelijk pas in 2027. Die laatste toevoeging is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij noemt de goedkopere versie van de Vision Pro de ‘Vision Air’. Het apparaat is volgens hem meer dan 40 procent lichter dan het huidige model, dat zo’n 620 gram weegt. Een versie die 40 procent lichter is, zou dus zo’n 450 gram moeten wegen.

Volgens eerdere geruchten over de Vision Air krijgt het apparaat dat in 2027 verschijnt een geraamte van titanium. Dit zou Apple doen om het gewicht te verminderen. Ook zou Apple werken aan een dunner ontwerp en aan een lichtere batterijbehuizing.

Zo duur wordt de Vision Air in 2027

Kuo zegt ook dat de Vision Air in 2027 meer dan 50 procent goedkoper wordt dan de huidige Vision Pro. Die laatste is in Nederland niet beschikbaar, maar als je hem bijvoorbeeld in Duitsland zou kopen, betaal je via Apple momenteel 3999 euro. Als je daar ruim 50 procent vanaf haalt, zit je in elk geval onder de 1950 euro. Misschien wordt het nog wel minder.

Dat is nog altijd flink duurder dan bijvoorbeeld de Meta Quest 3 van zo’n 550 euro. Tegelijkertijd is het natuurlijk veel acceptabeler dan 3999 euro. Maar de grote vraag is hoe Apple de kosten zo aanzienlijk kan verlagen. We verwachten wel minder camera’s, schermen met een lagere resolutie en het verdwijnen van EyeSight. Maar het is lastig inschatten hoeveel Apple op de Vision Air kan besparen en toch een Vision Pro-achtige ervaring bieden in 2027. De tijd zal het leren.