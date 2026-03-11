Waze heeft 5 handige nieuwe functies (die je echt niet mag missen)

Waze heeft onlangs maar liefst 5 nieuwe functies aan de app toegevoegd die Google overigens al in maart 2024 had aangekondigd. Dit zijn ze.

5 nieuwe functies van Waze

Sommige van deze nieuwe Waze-functies komen je mogelijk bekend voor. Dat komt dan doordat ze zo’n twee jaar geleden al werden aangekondigd. Nog niet zo lang geleden zijn ze daadwerkelijk toegevoegd aan de app. We zetten ze voor je op een rij.

1. Meer waarschuwingen

Waze waarschuwt je voortaan voor scherpe bochten, verkeersdrempels, tolhuisjes en meer. Zo kom je onderweg nooit geen verrassingen meer tegen.

2. Voertuigen van hulpverleners

Ontvang meldingen over hulpverleningsvoertuigen die langs de weg staan, zodat je tijd hebt om vaart te minderen en hulpverleners te beschermen.

3. Plotseling remmen

Ontvang waarschuwingen over snelheidsbeperkingen verderop, zodat je jouw snelheid tijdig en veilig kunt aanpassen. Zo kun je ongelukken, files en zelfs boetes voorkomen.

4. Favoriete routes

Waze markeert jouw gebruikelijke routes zodat je die gemakkelijk kunt vinden en biedt snellere opties aan wanneer er files zijn.

5. Hulp bij rotondes

Navigeer over lastige rotondes met duidelijke instructies die je laten zien welke rijstrook je het beste kunt kiezen en waar je moet afslaan.

Nog een nieuwe functie

Naast deze 5 handige nieuwe functies werkt Waze al even aan nog een andere nieuwe functie: het tonen van verkeerslichten en stopborden. Volgens een bericht van Geektime zou Waze die functie momenteel testen in Israël, waar de app oorspronkelijk is opgericht. Veel van de ontwikkelaars wonen en werken daar nog steeds, ook al is het bedrijf in 2013 al overgenomen door Google.

Het aantal verkeerslichten dat tegelijkertijd wordt weergegeven is beperkt, om te voorkomen dat de kaart te vol raakt. Tijdens actieve navigatie geeft de kaart maximaal drie verkeerslichten tegelijk weer. Dit verandert wanneer je niet navigeert: dan worden alle verkeerslichten in de omgeving weergegeven.