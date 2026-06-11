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Deze populaire app is eindelijk beschikbaar op je Apple Watch (en zo werkt die)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
11 juni 2026, 14:56
2 min leestijd
Deze populaire app is eindelijk beschikbaar op je Apple Watch (en zo werkt die)

Goed nieuws voor Apple Watch‑gebruikers, want Telegram is terug. En hoe! Telegram was nog nooit zo goed op Apple’s smartwatch.

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Deze populaire app is eindelijk beschikbaar op je Apple Watch (en zo werkt die)

Het heeft even geduurd, maar de berichten‑app Telegram is eindelijk weer beschikbaar op de Apple Watch. En dit keer niet als een mini‑versie, maar als echte app die rechtstreeks op je horloge draait.

Telegram heeft het jaren geleden al eens geprobeerd met een Apple Watch‑app, maar daar stopten ze plotsklaps mee. Vanaf dat moment kon je berichten nog via notificaties op je Apple Watch bekijken, maar dan miste je veel functies. Nu heeft de bedenker van Telegram (Pavel Durov) via een bericht op X laten weten dat de vernieuwde app beschikbaar is.

Als je Telegram op je iPhone hebt staan, wordt de app automatisch op je Apple Watch gezet. Zorg er wel voor dat je alle updates eerst hebt geïnstalleerd. Staat Telegram nog steeds niet op je Apple Watch? Dan kun je nog even de Watch-app op je iPhone checken. Ga dan naar ‘Mijn Watch’ en tik onderaan op ‘Apps’. Daar kun je zien of Telegram op je Apple Watch is geïnstalleerd.

Telegram op je Apple Watch koppelen met je iPhone

Heb je eenmaal Telegram op je Apple Watch staan, dan moet je de QR-code scannen met Telegram op je iPhone. Open Telegram op je iPhone en tik op ‘Instellingen’ en ‘Apparaten’. Tik vervolgens op de knop ‘Apparaat koppelen’ en scan de QR-code met je iPhone. Dat gaat meestal heel snel, maar soms kan het wel eens gebeuren dat de code niet meteen werkt. Dan moet je het nog een keer proberen.

Apple watch telegram

Als Telegram eenmaal gekoppeld is, dan worden de berichten automatisch gedownload. Je hebt vervolgens toegang tot alle contacten, kanalen en tabbladen die je in Telegram hebt ingesteld.

Eenmaal verbonden verschijnt je lijst met contacten en gesprekken gewoon op je Apple Watch scherm. Berichten worden automatisch gedownload en je hebt vervolgens toegang tot alle contacten, kanalen en tabbladen die je in Telegram hebt ingesteld.

Dit kun je met Telegram op je Apple Watch

Je kunt berichten lezen en erop reageren, net zoals je dat op je telefoon zou doen. Maar het wordt pas echt leuk als je erachter komt dat veel functies die je gewend bent ook gewoon werken. Zo verschijn GIF’s, kun je video’s bekijken en stickers versturen.

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