Apple werkt aan nieuwe AirPods Pro (met 3 belangrijke upgrades)

De AirPods Pro 3 zijn pas afgelopen najaar op de markt gekomen, maar volgens geruchten komt Apple dit jaar ook weer met nieuwe AirPods Pro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan nieuwe AirPods Pro

Het is ongebruikelijk dat Apple twee jaar achter elkaar AirPods Pro op de markt brengt. Maar volgens de geruchten lijkt dit volgende model in veel opzichten op zijn voorganger. Zo ziet het er ook niet naar uit dat de volgende versie de naam ‘AirPods Pro 4’ krijgt. Het wordt waarschijnlijk eerder een luxere versie van de AirPods Pro 3.

Daardoor behouden de nieuwe AirPods mogelijk de naam ‘AirPods Pro 3’, maar dan met een of andere toevoeging. Net zoals de AirPods 4 verkrijgbaar zijn in een goedkopere en in een duurdere versie met ‘Active Noise Cancellation’. Dit zijn de drie nieuwe functies die we verwachten.

1. IR-camera’s

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe versie zijn volgens geruchten ingebouwde IR-camera’s (infrarood). Deze gaan vermoedelijk gebruikt worden voor nieuwe Apple Intelligence-functies. Meer specifiek voor visuele intelligentie. De camera’s zullen de nieuwe Siri in iOS 27 ook in staat stellen om nuttige informatie te geven over de wereld om je heen. Je kunt met deze camera’s overigens geen foto’s of video’s maken.

2. Handgebaren

Naast het omvormen van de AirPods tot een AI-apparaat, gaan er ook geruchten dat de toevoeging van camera’s handgebaren mogelijk maken. Volgens Weibo-gebruiker Instant Digital verwijdert Apple mogelijk de drukgevoeligheid van de steeltjes van de AirPods om ruimte te maken voor de ondersteuning van handgebaren.

3. H3-chip

De AirPods Pro 3 hebben net als de voorganger de H2-chip. Het lijkt er echter op dat er in dit nieuwe model een H3 of een andere chipvariant komt. Mark Gurman van Bloomberg zegt er het volgende over:

“With the AirPods Pro 3 out the door, Apple has already turned its development attention to another new version of its high-end in-ear buds. The company’s silicon group is working on an H3 chip designed for less lag time and better audio quality.” “Nu de AirPods Pro 3 op de markt zijn, richt Apple zich op het ontwikkelen van een volgende versie van de hoogwaardige in-ear-oordopjes. Zo wordt er gewerkt aan een H3-chip die de vertraging moet verminderen en de geluidskwaliteit moet verbeteren.”

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro komen waarschijnlijk pas na iOS 27

De AI-upgrades van Apple voor de AirPods Pro zullen naar verwachting gebruikmaken van de vernieuwde Siri. Om die reden is het onwaarschijnlijk dat ze vóór de release van iOS 27 op de markt komen. In het verleden presenteerde Apple AirPods meestal tijdens het iPhone-evenement in september. We gaan in dit geval dan ook uit van een lancering in het najaar.