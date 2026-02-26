iOS 26.4 maakt je iPhone veel veiliger (door deze twee verbeteringen)

iOS 26.4 lijkt een kleine update, maar Apple voert twee belangrijke upgrades door die je berichten én je iPhone beter beschermen.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met iOS 26.4 wordt je iPhone veel veiliger (door deze twee verbeteringen)

Apple heeft de laatste tijd meerdere bèta’s van iOS 26.4 uitgebracht. En hoewel de grote Siri-upgrades nog even op zich laten wachten, is er goed nieuws voor je privacy en veiligheid. Er zitten namelijk verbeteringen in iOS 26.4 om veiliger berichten sturen naar Android-gebruikers en extra bescherming tegen iPhone-diefstal.

Betere encryptie bij Berichten

Om te beginnen heeft RCS meer functies gekregen. Hiermee worden berichten beter beveiligd tussen Android en Apple-gebruikers door middel van end-to-end-encryptie. Hiermee kunnen alleen jij en de ontvanger de inhoud van het bericht lezen. Bij het bericht komt dan ook ‘RCS’ te staan.

RCS is de moderne opvolger van sms en voegt meerdere functies toe. Dat zijn zaken als leesbevestigingen. Maar dat (en meer) zat er al in sinds iOS 18. Daar komen in de toekomst nog wat nieuwe functies bij, zoals het bewerken van berichten en specifiek reageren (als een soort thread). Maar wanneer die functies komen is nog niet zeker.

De langverwachte functie RCS end-to-end-encryptie komt overigens niet beschikbaar als onderdeel van iOS 26.4. Het is dus alleen opgenomen in de bètaversie voor testdoeleinden. Apple zegt dat de functie wel beschikbaar komt in een toekomstige iOS 26-update.

Het is wel zo dat op dit moment geen enkele Nederlandse provider deze vorm van RCS-encryptie ondersteunt. In België en onder andere Duitsland is de functie bij een aantal providers wél beschikbaar. Het is nog even afwachten wanneer de ondersteuning ook naar Nederland komt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De tweede beveiligingsfunctie is er eentje die je hopelijk nooit nodig hebt, maar die wel ontzettend handig is. ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ staat nu namelijk (bij de meeste iPhones) standaard aan.

Deze functie is gemaakt om dieven te dwarsbomen die eerst je toegangscode afkijken en daarna je iPhone stelen. Met deze functie kun je belangrijke beveiligingsinstellingen, zoals je Apple-accountwachtwoord of toegangscode, alleen wijzigen met Face ID of Touch ID. Daarnaast zit er een beveiligingsvertraging van één uur op kritieke wijzigingen, zodat jij tijd hebt om je iPhone als gestolen te markeren.

Wil je zeker weten dat je niets mist over alle nieuwe iOS 26-functies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!